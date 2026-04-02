"مزعج" - برشلونة غاضب بشدة من إصابة رافينيا أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي، والرئيس جوان لابورتا ينتقد الجدول الزمني

لم يتردد رئيس النادي في إبداء رأيه بشأن جدول المباريات الدولية، معرباً عن إحباطه الشديد بعد عودة رافينها من معسكر المنتخب البرازيلي وهو يعاني من إصابة خطيرة. وفي حديثه إلى قناة «مون إسبورت»، أوضح رئيس برشلونة أن النادي يشعر بخيبة أمل من طريقة إدارة الفيفا للتقويم الكروي العالمي.

وقال لابورتا: "إصابة رافينها أمر مؤسف. يجب أن نطلب من الفيفا وضع جدول دولي يأخذ في الاعتبار المسابقات التي تشارك فيها الأندية الكبرى". "إنها مباراة ودية، وأحد أفضل لاعبينا يتعرض لإصابة. بالطبع هذا أمر مزعج. لا يمكنك لوم اللاعبين، فهم محترفون ويبذلون قصارى جهدهم من أجل بلدهم. المشكلة هي الجدول المزدحم، في وقت الموسم الذي نلعب فيه من أجل كل شيء. هذا أمر مثير للغضب!"