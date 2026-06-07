مَن رفض دفع "رشاوى" وآخر أدار ظهره لظل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .. أغرب حكايات المنتخبات مع "مزدوجي الجنسية" في كأس العالم 2026

صاحب الـ23 عامًا الذي يمثل المنتخب الألماني، ولد لأم ألمانية من أصل بولندي، وأب نيجيري، مع حمله لجواز سفر إنجليزي، فما قصته؟!
ولد لاعب وسط بايرن ميونخ في ألمانيا، لكن عائلته انتقلت وهو ابن السبعة أعوام إلى إنجلترا، حيث تستكمل والدته دراستها، ومن هنا حصل على الجنسية الإنجليزية.
بدأ موسيالا في تمثيل الفئات السنية لمنتخب إنجلترا من تحت 15 وصولًا لتحت 21 عامًا، وفي منتصف تلك الرحلة، لعب لمنتخب ألمانيا تحت 16 عامًا.
عاد جمال موسيالا في عمر الـ16 إلى ألمانيا للانضمام لأكاديمية بايرن ميونخ، لكنه ظل يمثل منتخبات إنجلترا بمختلف فئاتها السنية، حيث كان يعتبر هناك هو نجم المستقبل الذي سيقود الأسود الثلاثة نحو البطولات.
لكن وجود اللاعب في تلك الأثناء في ألمانيا بالأساس ساهم في تحول وجهته، حيث تعاون مسؤولو بايرن ميونخ مع يواخيم لوف؛ المدير الفني للماكينات آنذاك، لإقناع أسرته بتمثيل منتخبهم، مستغلين وعود اللعب بشكل أساسي في كأس أوروبا "يورو" وكأس العالم.
وبالفعل، في فبراير 2021، أعلن جمال موسيالا اختياره تمثيل منتخب ألمانيا الأول، وهو ما مثّل صدمة قوية للكثيرين في إنجلترا.
وبرر موسيالا قراره قائلًا: "لقد ولدت في ألمانيا، ولدي شعور خاص تجاه هذا البلد، لكن هذا لا يمنع أن إنجلترا ستظل وطني أيضًا إلا أن عودتي لألمانيا غيرت من رأيي".