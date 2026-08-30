مرمى برشلونة في أيدٍ أمينة.. رقم شتيجن غائب منذ عامين وسبعة تصديات وصفقة داعمة في آخر اللحظات!





عاش جمهور نادي برشلونة ليلة كروية حملت الكثير من الارتياح بشأن مركز حراسة المرمى بعد توالي الأنباء السارة من الملاعب الأوروبية تزامنًا مع تحركات الإدارة الرياضية في سوق الانتقالات.

شهدت مباريات الأحد تألقًا لافتًا للثنائي المعار خارج الديار بخروج الحارس الألماني المخضرم مارك أندريه تير شتيجن بشباك نظيفة مع أياكس أمستردام وانفجار الحارس الشاب دييجو كوشين بسبع تصديات بطولية في الدوري الدنماركي.

وفي التوقيت نفسه وقبل ساعات قليلة حسم النادي الكتالوني اتفاقه مع الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش ليكون داعمًا قويًا في مقاعد البدلاء مما يعزز استقرار هذا المركز الحساس ويمنح الفريق صلابة مطلوبة للحاضر والمستقبل.



