مرموش يفصح عن مهنته الخيالية ومطربه المفضل

أكثر من مجرد لاعب..

لطالما ارتبطت كرة القدم بتعدد المواهب، فالكثير من اللاعبين لديهم اهتمامات تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

ولا يعد عمر مرموش، النجم المصري المتألق، استثناءً، حيث كشف مؤخرًا عن شغفه بالموسيقى والغناء، مؤكدًا أنه كان يتخيل نفسه في عالم الفن، لو لم يكن لاعب كرة قدم.

وبينما يخوض تجربة جديدة مع مانشستر سيتي، أظهر مرموش جانبًا غير متوقع من شخصيته، ليؤكد أنه أكثر من مجرد لاعب، بل شخص يحمل شغفًا آخر بعيدًا عن ميادين الساحرة المستديرة.

وقال مرموش، في تصريحات صحفية، عقب انتقاله لمانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي المنصرم، إنه كان يتخيل نفسه كمطرب أو نجم سينمائي، رغم عدم امتلاكه موهبة كبيرة في هذه المجالات.

وأشار نجم آينتراخت فرانكفورت السابق إلى عشقه الكبير للموسيقى، التي تلعب دورًا مهمًا في حياته، إذ يحرص على الاستماع إليها بشكل دائم، خاصة خلال التدريبات أو أثناء وجوده مع الفريق.

وكشف أن مطربه المفضل هو النيجيري بورنا بوي، الذي يعتبر واحدًا من أبرز فناني الموسيقى الإفريقية في الوقت الحالي.

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ولا يقتصر ذوق مرموش الموسيقي على النغمات العالمية فقط، بل أظهر تقديره للموسيقى المصرية الشعبية أيضًا.

فقد صرح بأنه يستمع باستمرار لأغنية "آه يا قلبي" للفنان حكيم، إلى جانب العديد من الأغاني الشعبية الأخرى، التي تضيف طابعًا حيويًا لأجوائه اليومية.

ويبدو أن مرموش لا يرى نفسه فقط كلاعب كرة قدم، بل كشخص متعدد الاهتمامات يمتلك شغفًا بالفن والموسيقى، وهو ما يعكس جانبه الإبداعي خارج المستطيل الأخضر.