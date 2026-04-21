مركز واحد وثلاثة فرق.. ميلان ونابولي ويوفنتوس: من يملك الجدول الأسهل؟!

لم يقتصر الأمر على الاقتراب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل فحسب: يوفنتوس أصبح الآن على مقربة من ميلان ونابولي.

بالفوز على بولونيا، وسع يوفنتوس الفارق بشكل كبير مع المركز الخامس، الذي يتقاسمه كومو وروما، وكلاهما على بعد خمس نقاط من فريق لوتشيانو سباليتي، الذي يتعين عليه الآن الحفاظ على الفارق الذي حققه وتأمين مكانه في دوري الأبطال.

يبلغ رصيد يوفنتوس 63 نقطة، وكومو وروما 58 نقطة، ولكن الأهم من ذلك هو أن يلدز وزملاؤه يمكنهم الآن استهداف من يتقدمون عليهم: ثلاث نقاط تفصل يوفنتوس عن الروسونيري ونابولي، وكلاهما برصيد 66 نقطة، قبل خمس جولات من نهاية الدوري.









