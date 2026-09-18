مركز مرموش في خطر؟ توتنهام يستهدف إيكاردي لحل أزمته الهجومية

يأتي الاهتمام بإيكاردي رغم صيف من الاستثمارات الضخمة في ملعب توتنهام هوتسبير. فقد أنفق النادي مبالغ كبيرة لتعزيز الفريق، بالتعاقد مع ساندرو تونالي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، وماتيوس فيرنانديز مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، والجناح سافيو مقابل 85 مليون جنيه إسترليني أخرى.

كما ضمّ النادي عمر مرموش على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي في صفقة تتضمن التزامًا بالشراء بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني. غير أن الدولي المصري لم يفتتح رصيده التهديفي بعد رغم مشاركته أساسيًا أمام نيوكاسل، ونوتنجهام فورست، وفي الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول - حيث أظهر لمحات من الجودة لكنه فشل في هز الشباك.

علاوة على ذلك، لم يُبرر دومينيك سولانكي اختياره من ناحية المردود، إذ لم يسجل في أول خمس مباريات له مع النادي. وتتفاقم أزمة الهجوم بسبب الوضع المحيط بريتشارليسون. فقد أُبعد المهاجم البرازيلي عن حسابات الفريق الأول عقب خلاف كارثي مع النادي، ولم يشارك منذ الخسارة بنتيجة 3-0 أمام برينتفورد في الجولة الافتتاحية.