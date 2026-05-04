مرشح جديد في ريال مدريد.. بيريز يطلب مدربًا من الدوري الإنجليزي!
إيمري يتقدم في قائمة المرشحين لمدرب ريال مدريد
تبحث الإدارة في ريال مدريد عن مدرب رئيسي جديد، وقد برز إيمري كمرشح قوي لقيادة النادي في حقبة جديدة. ووفقًا لموقع talkSPORT، فإن فلورنتينو بيريز ومجلس إدارة ريال مدريد يولون اهتمامًا كبيرًا للمدرب البالغ من العمر 54 عامًا، في ظل سعيهم للانتقال من القيادة الحالية التي يتولاها أربيلوا.
لم تكن شعبية إيمري في أعلى مستوياتها من قبل بعد الفترة التي قضاها في الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا. منذ وصوله إلى فيلا بارك في عام 2022، حول المدرب السابق لآرسنال النادي إلى فريق ثابت ضمن المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي، حيث أظهر الانضباط التكتيكي والذكاء في التعاقدات التي ميزت فترات عمله الناجحة السابقة في الدوري الإسباني مع إشبيلية وفياريال.
مورينيو مرشح أيضًا للعودة إلى البرنابيو
كما ارتبط اسم جوزيه مورينيو بعودة مثيرة إلى مدريد. فقد أمضى المدرب البرتغالي الأسطوري ثلاث سنوات مع النادي بين عامي 2010 و2013، وفاز بثلاثة ألقاب، بما في ذلك الدوري الإسباني، خلال فترة من التنافس الشديد مع فريق برشلونة بقيادة بيب جوارديولا.
يعمل مورينيو حالياً في بنفيكا، لكن التقارير تشير إلى وجود بند في عقده يسمح له بالانسحاب.
رد فعل ماكويست على الشائعات المتعلقة بإيمري
ورداً على الأخبار التي بثتها قناة «توك سبورت بريكفاست»، اعترف ألي ماكويست، المدرب السابق لفريق رينجرز، بأنه سيشعر بخيبة أمل شديدة إذا غادر إيمري إنجلترا. وقال ماكويست: «سأكون صريحاً معكم، لا أريده أن يرحل. أحبه، وأحب كل شيء فيه... أعتقد أن الأمر سيكون بمثابة كارثة في فيلا بارك إذا فقدوه. لكن، أتعلمون شيئًا؟ الجزء الشقي مني سيحب رؤيته يتعامل مع كيليان مبابي وفينيسوس جونيور، وهؤلاء الأولاد".
يعتقد الخبير أن سجل إيمري يجعله الخيار الطبيعي لأكبر المناصب في عالم كرة القدم، حيث أضاف: "أعتقد أن ذلك سيكون مثيرًا للاهتمام حقًا. ليس من المفاجئ (رؤية إيمري مرتبطًا بمدريد)، فهو من الطراز الأول. اسمع، لقد كان محبطًا من مستوى الأداء الذي قدمه فريقه أمس (الخسارة 2-1 أمام توتنهام). لكن، لماذا لا يتم التفكير فيه ليكون مدربهم القادم؟ لقد أثبت ذلك على كل المستويات، باستثناء آرسنال. لقد كان رائعًا للغاية، لكنني أريده أن يبقى."
التأثير الهائل الذي أحدثه إيمري في فيلا بارك
احتل أستون فيلا المركز السابع في نهاية الموسم الأول لإيمري، مما يعني تأهله إلى دوري المؤتمرات، منهياً بذلك فترة طويلة من الغياب عن المسابقات الأوروبية للنادي.
تم تحقيق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد عام، حيث عاد فيلا إلى أكبر مسابقة للأندية الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 1983. قاد إيمري الفريق إلى الدور ربع النهائي، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان الذي توج باللقب في النهاية. كما يمكنه الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم، على الرغم من تأخره حالياً بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين أمام نوتنجهام فورست قبل مباراة الإياب في الدور نصف النهائي.