مرشح جديد في ريال مدريد.. بيريز يطلب مدربًا من الدوري الإنجليزي!

تبحث الإدارة في ريال مدريد عن مدرب رئيسي جديد، وقد برز إيمري كمرشح قوي لقيادة النادي في حقبة جديدة. ووفقًا لموقع talkSPORT، فإن فلورنتينو بيريز ومجلس إدارة ريال مدريد يولون اهتمامًا كبيرًا للمدرب البالغ من العمر 54 عامًا، في ظل سعيهم للانتقال من القيادة الحالية التي يتولاها أربيلوا.

لم تكن شعبية إيمري في أعلى مستوياتها من قبل بعد الفترة التي قضاها في الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا. منذ وصوله إلى فيلا بارك في عام 2022، حول المدرب السابق لآرسنال النادي إلى فريق ثابت ضمن المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي، حيث أظهر الانضباط التكتيكي والذكاء في التعاقدات التي ميزت فترات عمله الناجحة السابقة في الدوري الإسباني مع إشبيلية وفياريال.