بينما كانت جماهير الفتح، ترفع لافتة "100 مساهمة تهديفية لمراد باتنا"، كان الجناح المغربي يرغب في إنقاذ فريقه من الخسارة أمام الهلال، إلا أن قرار الحكم الذي جاء في اللحظات الأخيرة، حرم باتنا من تحقيق أمله، في واحدة من أغرب لقطات المباراة.
اذهب والعب ركلة الجزاء! .. مراد باتنا يتعرض لسخرية لاعب الهلال بعد رفض إنقاذ الفتح
الحكم يرفض ركلة جزاء للفتح
وحقق الهلال فوزًا على مضيفه الفتح، بهدف نظيف حمل توقيع سيرجي سافيتش، في مباراة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
من قلب ملعب ميدان تمويل الأولى، بالأحساء، كاد الفتح أن يعود بنقطة في الدقائق الأخيرة، بعد تدخل من قلب المدافع خاليدو كوليبالي، على مراد باتنا، حامل شارة قيادة الفتح، ليطالب لاعبو النموذجي، باحتساب ركلة جزاء، وهو ما فعله الحكم في الوقت بدل الضائع، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو، ويقرر إلغاء الركلة، ليحرم أصحاب الأرض، من فرصة الخروج بنتيجة التعادل.
وكان الحكم قد رفض احتساب ركلة جزاء أيضًا للهلال، قبل انتهاء الشوط الأول، بعد تدخل من قِبل سعيد باعطية، على سالم الدوسري، فيما اتفق عدد من خبراء التحكيم، على أن اللقطة لا تستحق احتساب جزائية، كونها التحام طبيعي على الكرة بين الطرفين.
جاراي يعرض باتنا لسخرية "هلالية"
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة لمراد باتنا، أثناء توجه الحكم كريستيان جاراي، لتقنية الفيديو، حيث كان قائد الفتح يحمل الكرة، ويعتزم التوجه إلى منطقة الجزاء، في إشارة لثقته بقرار الحكم باحتساب الجزائية.
المفاجأة جاءت من قِبل الحكم الذي عاد من تقنية الفيديو، بالإشارة برفض احتساب ركلة الجزاء، ما ساهم في فرحة بين لاعبي الهلال، فيما أشار سلطان مندش، بطريقة ساخرة، إلى باتنا، بالذهاب لتنفيذ الركلة "غير المحتسبة".
رئيس الفتح ينتقد الحكم بسبب الـ"3 ثواني"
وأعرب منصور العفالق، رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، عن تعجبه إزاء تصرف الحكم مع لقطة مخالفة خاليدو كوليبالي، في الدقائق الأخيرة.
وقال العفالق، في حديث عبر الناقل الرسمي، إنه يرى أن كوليبالي ركل قدم مراد باتنا، وهناك تلامس، منتقدًا ما فعله الحكم الذي وقف أمام شاشة الـVAR، لمدة 3 ثوانٍ فقط، ودراسة اللقطة من زاوية واحدة لا تظهر خطأ على الهلال، وكان ينبغي على الحكم أن يتريث ويشاهد اللقطة من أكثر من زاوية.
وأضاف رئيس الفتح "لا أتدخل في النوايا، ولكن من حيث المبدأ، أتوقع أن الحكم الأجنبي يعلم من الذي استقطبه للمباراة، والأمر ليس جيدًا أن يأتي الحكم بطلب من الفريق الضيف، ولا تخطئوا فهمي".
ونوّه العفالق بأنه يجب على الحكم أن يكون صاحب القرار، في إشارة إلى تأثر حكم الساحة باستدعاء تقنية الفيديو التي اتخذت القرار حول الواقعة، قبل أن يقرر التشيلي تغيير رأيه من احتساب الركلة إلى إلغائها.
ومن جانبه، قال جوزيه جوميز، خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، إن الهلال سجل هدفًا من هجمة بدأت بركلة ركنية غير صحيحة، وفي الثواني الأخيرة، قام كوليبالي بركل قدم مراد (باتنا)، ورغم أن الفتح كان يستحق ركلة جزاء، إلا أن لاعبي الزعيم ضغطوا بشكل كبير على الحكم، قبل أن يتم استدعاؤه من قِبل حكم الـVAR، لمشاهدة اللقطة.
وأضاف جوميز أنه اضطر لـ"كسر القواعد"، واقترب من الحكم أثناء مشاهدته للقطة عبر الفيديو، وقال له إنها ركلة جزاء واضحة.
وأعاد مدرب الفتح، ما ذكره في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، متسائلًا "لماذا نواصل جلب الحكام الأجانب؟ الحكم السعودي أفضل، وسيتحمل نتيجة قراره بعد المباراة، لأنه سيظل في المملكة، منتقدًا سياسة إمكانية طلب الحكم الأجنبي من قِبل الفريق الضيف، خاصة وأن الفتح (المضيف) كان يرغب في إدارة اللقاء من حكم سعودي.
بيان الهلال ورد الفتح
ورغم الانتصار، إلا أن الهلال نشر بيانًا رسميًا عبر موقعه، أعرب من خلاله عن استغرابه من آلية اختيار الطواقم التحكيمية الأجنبية لقيادة مباريات دوري روشن السعودي، وآخرها في مواجهة الفتح، حيث أوضحت الشركة أن النادي يلتزم بتحمل التكلفة المالية المرتفعة وفق متطلبات لجنة الحكام، من أجل استقطاب حكام من النخبة المعروفة عالميًا، ما يساهم في تعزيز جودة المنافسات، إلا أن استمرار طواقم تحكيمية أجنبية متواضعة يثير تساؤلات مشروعة حول آلية الاختيار، في ظل أهمية الارتقاء بجودة الحكام المستقطبين، مع دخول مرحلة الحسم من الدوري.
وشددت شركة الهلال على تعذر الاستعانة بحكام محليين لقيادة مباريات الزعيم، في ظل تكرار عدد من الحالات التحكيمية المؤثرة في بعض المباريات التنافسية مؤخرًا، والتي أسهمت في تغيير عدد من النتائج، الأمر الذي يستدعي يمراجعة آلية اختيار الطواقم الأجنبية، والاستعانة بحكام يمتلكون الخبرة والكفاءة التي تواكب مستوى المنافسة.
وجاء الرد من قِبل الفتح، عبر حسابه على "تيك توك"، بنشر صورة للمدرب جوميز مبتسمًا، والتعليق عليها: "أحسنتم"، كما نشر أجزاء من وثائقي الموسم الفائت، تلك المتعلقة بحديث المدرب البرتغالي مع حكم الهلال عقب الخسارة من الهلال وهو يقول خسرنا (4-3) وسجلنا 5 أهداف.
سخرية الفتح من قرارات التحكيم لم تتوقف، إذ استمرت عبر حسابه على "تيك توك" أيضًا بفيديو لحكم المباراة الأمس وهو يحيط به لاعبي الهلال وعلق: اجتمع الأحبة".