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Mourad Batna Fateh (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

مراد باتنا "آريين روبن السعودية": النصر تخلى عن إبداعاتك بسبب المظاهر.. وعدم تمردك على الفتح أنقذك من جحيم الكبار!

فقرات ومقالات
مراد باتنا
الفتح
النصر
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الاتحاد
الأهلي
دوري روشن السعودي

أيقونة كروية في الملاعب السعودية.. ولكن!

على مدار تاريخ الدوري السعودي، وتحديدًا منذ بداية عهد الاحتراف في 2008-2009؛ مر الكثير من النجوم الأجانب على ملاعب المملكة، بعضهم ترك أثرًا كبيرًا، وآخرون دخلوا طي النسيان.

ترك الأثر في الدوري السعودي ليس شرطًا أن يكون بالألقاب والبطولات؛ وإنما كان جزء منه من خلال السحر الكروي الذي يُقدَّم فوق أرضية الملعب، بالإضافة إلى الشخصية داخل غرفة الملابس وخارجها.

ومن بين هؤلاء النجوم الأجانب الذين تركوا أثرًا كبيرًا في الملاعب السعودية؛ المغربي المتألق مراد باتنا، جناح فريق الفتح الأول لكرة القدم.

باتنا يلعب في صفوف الفتح منذ صيف 2020 وحتى الآن؛ حيث ترك أثرًا طوال الفترة الماضية، ولا يزال يفعل ذلك إلى يومنا هذا.

إبداعات هذا النجم المغربي المخضرم، تقودنا مباشرة للحديث عن سبب عدم انتقاله إلى "كبار السعودية"؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، في السطور القادمة..

  • mourad batnakooora

    مراد باتنا.. إبداعاته تفتح نقاش مسيرته الكروية!

    في البداية، وقبل كل شيء؛ دعونا نشير إلى أن النجم المغربي مراد باتنا فتح مجالًا كبيرًا للنقاش بشأن مسيرته في عالم الساحرة المستديرة، بعد مباراة نادي الفتح ضد فريق الحزم.

    الفتح فاز (3-2) ضد مضيفه الحزم، مساء أمس الخميس؛ وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    باتنا البالغ من العمر 36 سنة، تألق بشكلٍ كبير للغاية في هذه المباراة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قدم تمريرتين حاسمتين.

    * ثانيًا: سجل هدفًا مبهرًا من "ركلة ثابتة".

    وهذه هي "الركلة الثابتة الخامسة" التي يسجل منها باتنا، هدفًا في مشواره بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وتحديدًا منذ انضمامه إلى نادي الفتح صيف 2020، وحتى الآن.

    المهم.. تألق النجم المغربي المخضرم ضد الحزم، فتح نقاشًا بشأن مسيرته الكروية - كما ذكرنا -؛ حيث اعتبر الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته أن هذا اللاعب مناسب تمامًا لـ"النموذجي"، وأنه لو انتقل إلى أي نادٍ سعودي كبير سيفشل.

    أما الناقد الرياضي جلال الزهراني؛ فأطلق اسم "آريين روبن الملاعب السعودية" على باتنا - في إشارة إلى النجم الهولندي المعتزل -، مؤكدًا أن المدافعين وحراس المرمى لا يقدرون على هذا اللاعب، حتى ولو كان أسلوبه معروفًا للجميع.

    المقصود أن موهبة مراد باتنا الكبيرة، وتأثيره الرهيب في الملاعب السعودية؛ يجعلانَه يتفوق على أي مدافع وحارس مرمى، حتى ولو أن الجميع عرف أسلوب لعبه.

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  • Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    3 أسئلة مهمة تقودنا إلى تحليل مسيرة مراد باتنا!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ يجب أن نحلل الآن ما تحدث عنه الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته تحديدًا، بخصوص مسيرة النجم المغربي مراد باتنا.

    وكما ذكرنا.. فلاته اعتبر أن باتنا مناسب للفتح، وأنه سيفشل لو انتقل إلى أي نادٍ كبير في المملكة؛ وذلك رغم إمكاناته الفنية الرائعة، التي جعلت الناقد الرياضي جلال الزهراني يطلق عليه اسم "آريين روبن الملاعب السعودية".

    ولتحليل مسيرة باتنا الكروية، بعد الانتقال إلى فريق الفتح الأول لكرة القدم في صيف 2020، لا بد أن نفرق بين 3 أمور رئيسية أساسًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: هل لم تصل باتنا عروض مهمة؟!

    * ثانيًا: هل وصلت عروض مهمة إلى باتنا ولم تتفق الأطراف؟!

    * ثالثًا: هل الاستقرار في الفتح كان خيارًا مناسبًا لباتنا والنادي نفسه؟!

    وبخصوص النقطة الأولى؛ لا بد من التأكيد على أن باتنا وصلته العديد من العروض المهمة بالفعل، حسب ما أعلن اللاعب نفسه.

    وأعلن باتنا في تصريحات لصحيفة "الرياضية" عام 2022، أنه وصلته عروض من أندية سعودية وإماراتية، بالإضافة إلى رغبة أحد الفرق الأوروبية في التعاقد معه.

    ولم يسمِّ النجم المغربي هذه الأندية وقتها؛ قبل أن يظهر عملاق الرياض النصر في الصورة بقوة، في يناير من عام 2023.

    النصر أراد التعاقد مع باتنا في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ ليخرج مدير الإعلام والاتصال بنادي الفتح وقتها، محمد الضيف، برسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قال فيها: "مراد فتحاوي ومستمر.. انتهى".

    وبالطبع.. رسالة الضيف تقودنا مباشرة إلى النقطتين الثانية والثالثة؛ بخصوص عدم اتفاق الأطراف المختلفة على انتقال باتنا، إلى جانب استقرار اللاعب والنادي، اللذين جعلا العلاقة التعاقدية بينهما مستمرة إلى الآن.

  • Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة باتنا.. ما قبل صيف عام 2023 وما بعده!

    "هل انتهى حديثنا عند ما سبق بخصوص مسيرة النجم المغربي مراد باتنا؟!"؛ الإجابة هنا ستكون "لا" بكل تأكيد، فهناك تفاصيل أخرى يجب الوقوف أمامها.

    التفاصيل التي نقصدها هنا عزيزي القارئ؛ يمكن تلخيصها في نقطتين مهمتين للغاية، وهما:

    * أولًا: اهتمام من الأندية السعودية الكبيرة بالتعاقد مع باتنا، حتى يناير 2023.

    * ثانيًا: تراجع أو حتى انعدام اهتمام الأندية السعودية الكبيرة بالتعاقد مع باتنا، بداية من صيف 2023.

    هنا.. لا بد أن تركز عزيزي القارئ؛ فمسيرة باتنا في السعودية انقسمت إلى جزأين، ما قبل صيف 2023 وما بعده.

    ما قبل صيف 2023؛ كانت الأندية السعودية ترى الإبداع الذي يقدمه باتنا في ملاعب المملكة، مع رغبة في التعاقد معه.

    وحديثنا هنا لا يعني أن إبداعات باتنا اختفت بعد صيف 2023؛ بل إن نظرة الأندية السعودية الكبيرة نفسها إلى اللاعب، اختلفت تمامًا.

    اختلاف النظرة، ومع كل الاحترام لباتنا؛ جاء بسبب الخصخصة والثورة الرياضية الكبيرة في السعودية، والتي دفعت الأندية العملاقة للذهاب إلى الأسماء العالمية.

    أي أن الأندية التي كانت تنظر إلى النجم المغربي، قبل صيف عام 2023، على أنه "آريين روبن الملاعب السعودية"؛ أصبحت تراه أقل من المتوقع الآن، مع عدم القبول إلا بأسماء عالمية كبيرة.

    ومع الأسف، هذه النظرة هي التي غلبت بعد صيف 2023؛ فأغلب الأندية السعودية الكبيرة ضحّت بنجوم كان من الممكن أن يخدموها فنيًا، فقط لمجرد إرضاء جماهيرها باسم عالمي ما.

    وبدأت الثورة الرياضية في السعودية مع انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى عملاق الرياض النصر، في يناير 2023؛ إلا أن الانطلاقة الحقيقية والفعلية لمشروع الخصخصة والتعاقد مع النجوم العالميين، كانت في صيف العام نفسه.

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  • Mourad Batna Theo Hernandez Hilal FatehGetty

    الخلاصة.. عدم التمرد أنقذ باتنا من "جحيم الكبار"!

    بعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ سيكون السؤال الآن، وفي ختام تقريرنا، هو: "هل مشكلة عدم انتقال النجم المغربي مراد باتنا إلى نادٍ كبير في السعودية هي الثورة الرياضية في البلاد فقط؟!".

    لا عزيزي القارئ، هذا ليس ما نقصده؛ نحن فقط استعرضنا جزءًا مهمًا للغاية من تغيُّر نظرة الأندية السعودية الكبيرة، إلى صفقة لاعب مثل باتنا.

    لكن في المقابل؛ هناك جوانب أخرى مهمة قد تكون وراء عدم انتقال باتنا إلى نادٍ كبير في السعودية، وهي:

    * أولًا: شخصية اللاعب غير المتمردة.

    * ثانيًا: شعور اللاعب بأنه النجم الأول والأوحد في الفتح.

    * ثالثًا: رغبة الفتح في الحفاظ على نجمه الأول، رغم عدم التنافس على الألقاب.

    * رابعًا: عمر اللاعب المتقدم، وعدم تحمُّل ضغوطات الأندية السعودية الكبيرة بالذات.

    ولو حللنا نقطة تلو الأخرى؛ فنحن نقصد أن باتنا ليس باللاعب المتمرد، لذلك لم يضغط في يوم ما على الفتح لتركه يرحل عندما كان يتلقى عروضًا مهمة.

    أيضًا.. باتنا يُعامل كأسطورة في الفتح، على عكس ما قد يحدث إذا انتقل إلى نادٍ سعودي آخر، حيث سيُعامل كلاعب عادي للغاية، يمكن الاستغناء عنه في أي وقت.

    أما بالنسبة للفتح نفسه، فهو لم يحقق أي لقب مع باتنا؛ إلا أن وجود لاعب بهذا الحجم يضمن للفريق عدم الهبوط واحتلال مركز في المنطقة الدافئة في دوري روشن السعودي للمحترفين، مع إمكانية الوصول إلى مرحلة متقدمة في مسابقات الكؤوس.

    وأخيرًا تأتي النقطة الرابعة، والتي ربما تعيدنا إلى ما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته؛ بخصوص عدم نجاح باتنا مع أي نادٍ سعودي كبير، بعيدًا عن الفتح.

    كلمات فلاته قد يكون فيها جزء من الحقيقة؛ فالموهبة وحدها لا تكفي عزيزي القارئ، لكي ينجح لاعب ما مع نادٍ كبير.

    وعلى مدار تاريخ كرة القدم، شاهدنا الكثير من اللاعبين الموهوبين الذين انتقلوا من فرق الوسط إلى أندية عملاقة؛ ولكنهم فشلوا في تقديم المأمول منهم فوق أرضية المستطيل الأخضر، بل واحترقوا في "جحيم الكبار" كما يقال، بسبب عدم تحمُّل الضغوطات، أو اختلاف أسلوب اللعب ووجود العديد من النجوم الآخرين.

    كما أنه في حالة باتنا، يجب عدم نسيان تقدمه في العمر "36 سنة" حاليًا؛ لذا قد يكون القطار فاته من أجل ارتداء قميص أحد الأندية السعودية الكبيرة، رغم موهبته الرائعة.

    نعم.. الأندية السعودية لا تعطي اهتمامًا كبيرًا للعمر، وتضم نجومًا متقدمين في السن؛ لكن كل العوامل السابقة اجتمعت في باتنا بالفعل، كاختلاف النظرة إلى صفقته وغيرها من الأمور التي تحدثنا عنها.