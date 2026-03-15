"مذهل للغاية" - حارس مرمى توتنهام غولييلمو فيكاريو يتعرض لانتقادات لاذعة من جيمي كاراغر بعد فشله في التصدي لركلة حرة من دومينيك سزوبوسلاي
كاراغر ينتقد فيكاريو
أعرب كاراغر، الذي كان يشارك في التعليق على المباراة، عن دهشته من الهدف بعد أن تقدم ليفربول مبكراً في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال في قناة "سكاي سبورتس": "إنه [زوبوسلاي] متخصص في الركلات الحرة، لكن دعوني أقول لكم شيئاً: توتنهام لا يمتلك حارس مرمى متخصصاً".
كاراغر يشكك في عمق تشكيلة توتنهام
ولم يتوقف المدافع السابق لليفربول عند هذا الحد، بل صعّد من انتقاداته للاعب الدولي الإيطالي. وأشار كاراغر إلى أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أصبح عبئًا على فريق إيغور تودور الذي يواجه حاليًا خطر الهبوط. وأبرز المحلل حقيقة أن فيكاريو قد استُبدل باللاعب الشاب الواعد أنتونين كينسكي في مباراة منتصف الأسبوع ضد أتلتيكو.
وأضاف كاراغر: "الكرة لم تكن بعيدة عن منتصف المرمى، كان عليك أن تصدها - يا للهول. هذا فظيع، أداء مروع للغاية من الحارس". "السبب وراء مشاركة اللاعب الآخر [أنطونين كينسكي] في منتصف الأسبوع هو أنه ليس جيدًا بما يكفي، هذا هو السبب. ثم انتهى به الأمر بالدخول في المباراة التي تم توثيقها جيدًا، لكن توتنهام يعاني من مشاكل كبيرة في حراسة المرمى".
أدى قرار إشراك كينسكي إلى نتائج عكسية على توتنهام، حيث استبدل تودور الحارس بعد 17 دقيقة فقط من بداية المباراة، بينما كان فريقه متأخراً بالفعل بنتيجة 3-0.
موضوع متكرر يتعلق بإلقاء اللوم
ليست هذه المرة الأولى التي يعرب فيها كاراغر عن استيائه من أداء فيكاريو وسلوكه داخل الملعب. ففي أعقاب الهزيمة 3-0 أمام نوتنغهام فورست في ديسمبر الماضي، انتقد المحلل ميل الحارس إلى إلقاء المسؤولية على عاتق مدافعيه. وفي تلك المباراة، أدت تمريرة محفوفة بالمخاطر من فيكاريو إلى تسجيل برايتون لهدف، وبعدها شوهد الإيطالي وهو يوبخ لاعب الوسط الشاب أرشي جراي.
قال كاراغر في برنامج "إكسترا تايم" على قناة سكاي سبورتس: "إنه ليس مجرد حارس مرمى يمرر الكرة. إنه حارس مرمى يستخدم قدمه الضعيفة. هذا هو فيكاريو المعتاد، فهو دائمًا ما يلقي باللوم على شخص آخر. في كل مرة أرى فيها هدفاً يدخل المرمى، يوجه غضبه نحو شخص آخر. يبدو أنه يفعل ذلك كثيراً، وقد فعلها مرة أخرى اليوم. يمكننا التحدث عن الشاب أرشي جراي في خط الوسط، لكنني ألقي باللوم على الحارس".
ماذا ينتظر توتنهام بعد ذلك؟
بعد تعادله مع ليفربول في أنفيلد، قد يدخل توتنهام المباراة المقبلة في دوري أبطال أوروبا بثقة متجددة. وسيوجه «السبورز» أنظاره الآن إلى مباراة الإياب يوم الأربعاء ضد أتلتيكو مدريد في دور الـ16 على ملعب توتنهام هوتسبير.
ومع ذلك، يواجه رجال تودور مهمة شاقة، حيث يحتاجون إلى ما يشبه المعجزة لتعويض الهزيمة الثقيلة 5-2 في مباراة الذهاب والحفاظ على آمالهم في دوري أبطال أوروبا.
