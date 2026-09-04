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FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp NouGetty Images Sport
Adhe Makayasa

ترجمه

مدينة ملاهي داخل كامب نو؟ برشلونة يخطط لتجربة فريدة من نوعها داخل ملعبه!

برشلونة
الدوري الإسباني

ترفيه إضافي!

يخطط برشلونة لبناء مدينة ملاهي داخلية على أحدث طراز داخل مجمّع سبوتيفاي كامب نو في إطار شراكة تجارية طموحة.

وقد توصّل العملاق الكتالوني إلى اتفاق مع شركة الترفيه الدولية Babylon Park Spain SL، على أن يُعرض هذا الامتياز الممتد لعدة سنوات على أعضاء النادي للمصادقة الرسمية عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.

  • مخطط لإنشاء مدينة ملاهٍ مغطاة

    توصّل برشلونة إلى اتفاق تجاري مع شركة Babylon Park Spain SL لبناء مدينة ملاهٍ داخلية عالية التقنية داخل مجمّع سبوتيفاي كامب نو.

    ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن امتياز مدينة الملاهي المخصصة للأطفال المقترح يمتد على مدى خمس سنوات وسيُطرح للتصويت عليه من قِبل الأعضاء في الجمعية العمومية يوم 19 سبتمبر.

    وتهدف هذه المبادرة التجارية إلى تعزيز الإيرادات في الأيام التي لا تُقام فيها مباريات، وذلك بتحويل الملعب الأيقوني إلى وجهة ترفيهية عائلية على مدار العام.


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    عملاق التشغيل العالمي يتطلع إلى التوسّع

    يجلب بابيلون بارك، الذي أسسه إيفي مالكا إلى جانب مالك كامدن ماركت تيدي ساجي، ثلاثة عقود من الخبرة في هذا المجال وأكثر من 20 موقعًا دوليًا إلى هذا المشروع. وقد سبق للمشغّل أن أطلق قطار الملاهي الوحيد المغلق في منطقة مدريد في ويستفيلد باركيسور بمدينة ليغانيس.

    وفي معرض توضيحه لاستراتيجية التوسع في عام 2022، قال نير دياماند، الرئيس التنفيذي لبابيلون: «في إطار توسعنا الأوروبي، نريد أن نلتزم بالسوق الإسبانية نظرًا لإمكاناتها الهائلة للنمو ولثقافة الترفيه المحلية. يسعدنا كثيرًا أن نفتتح أول موقع رئيسي لنا في إسبانيا في ويستفيلد باركيسور، أكبر مركز تجاري في مدريد، ونشكر يونيبايل-رودامكو-ويستفيلد على اعتبارنا العرض الأكثر جاذبية لمفهوم مميز في مجال ترفيه العائلات.»

  • تنويع مصادر الدخل لدى الكتالان

    يُعد إنشاء منطقة ترفيهية عائلية متطورة جزءًا لا يتجزأ من المخطط الأوسع لتحديث سبوتيفاي كامب نو في مرحلة ما بعد التجديد.

    ويعمل مسؤولو البلوجرانا بجد على استثمار أصول ملعبهم لتوليد عائدات تجارية ثابتة تتجاوز أيام المباريات المعتادة.

    ويهدف تطوير هذا المرفق المتطور إلى جذب ملايين السياح الدوليين كل عام، مع دعم الاستقرار المالي للنادي على المدى الطويل.

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    تلوح في الأفق رحلة إلى ملعب ميستايا

    على أرض الملعب، دشّن بطل الليجا في الموسمين الأخيرين مشواره في موسم 2026-27 بشكل مثالي، محققًا ثلاثة انتصارات متتالية ومسجلًا 12 هدفًا.

    ويحل فريق هانزي فليك ضيفًا على فالنسيا في مواجهة صعبة ضمن الجولة الرابعة يوم الأحد المقبل. وتمثّل الرحلة الشاقة إلى ملعب ميستايا عقبة كبيرة في سعيه للحفاظ على سجله المثالي بنسبة نجاح 100 بالمئة قبل أن تتحول أنظار مجلس الإدارة نحو تصويت الجمعية العمومية المرتقب.

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