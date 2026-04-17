Getty Images Sport
مدير سابق في برشلونة يُقرب سيبايوس نجم ريال مدريد من أياكس الهولندي!
كرويف يستهدف نجم ريال مدريد لإعادة بناء فريق أياكس
وفقًا لصحيفة "آس"، أطلق نادي أياكس محاولة جريئة للتعاقد مع سيبايوس للموسم المقبل، ولم يضيع كرويف أي وقت في ترك بصمته في أمستردام، حيث وضع نصب عينيه لاعب الوسط ليقود أول مشروع كبير له كمدير رياضي.
ولم يفز النادي بلقب الدوري الهولندي منذ عام 2022، ويكافح حالياً من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا مع بقاء أربع مباريات على نهاية الموسم.
وبينما يظل النادي ملتزماً بأكاديمية الشباب الشهيرة، فإنه يبحث بنشاط عن محترفين متمرسين قادرين على إضافة قيادة فورية وجودة فنية إلى تشكيلة الفريق الذي يتخلف عن بطل الدوري آيندهوفن.
- Getty Images Sport
موسم محبط تحت قيادة أربيلوا
أصبح الوضع في العاصمة الإسبانية محبطًا بشكل متزايد بالنسبة لسيبايوس. ففي ظل قيادة ألفارو أربيلوا، واجه صعوبة في الحصول على وقت لعب منتظم، حيث شارك في خمس مباريات فقط منذ عودته.
ولم يبدأ حتى الآن أي مباراة تحت قيادة مدربه الحالي، وقد تعثرت مسيرته سابقًا بسبب إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لمدة ستة أسابيع.
على مدار الموسم بأكمله، لعب 804 دقائق فقط في 22 مباراة، منها سبع مباريات أساسية فقط، علاوة على ذلك، لم يلعب أي دقيقة في آخر ثلاث مباريات لريال مدريد، مما يجعله ثالث أقل لاعب استخدامًا في الفريق.
الصفقات المتعثرة والارتباطات السابقة بنادي بيتيس
ليست هذه المرة الأولى التي ترتبط فيها اسم سيبايوس بالرحيل عن البرنابيو. فقد ترددت شائعات متكررة حول عودته إلى ريال بيتيس، لكنه كان على وشك الرحيل فعليًا في الصيف الماضي.
كان مارسيليا قد توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن صفقة إعارة تتضمن خيار شراء إلزامي، ومع ذلك، قرر لاعب الوسط عرقلة الانتقال في أواخر فترة الانتقالات.
وأفادت التقارير أن هذا القرار تسبب في خلاف مع إدارة النادي في فالديبيباس، حيث كانوا حريصين على تسهيل رحيله. ومع بقاء عام واحد فقط على انتهاء عقده، يبدو أن رحيله بشكل نهائي أصبح أمراً لا مفر منه الآن.
- AFP
صيف حاسم ينتظر صانع الألعاب الإسباني
يجب على سيبالوس أن يقرر قريبًا ما إذا كان الانتقال إلى هولندا هو الخطوة الصحيحة لإحياء مسيرته المتعثرة. وفي الوقت الذي يستعد فيه ريال مدريد لإجراء تغييرات جذرية هذا الصيف للاستفادة ماليًا من السنة الأخيرة من عقده، قد يكون من المستحيل رفض إغراء أن يصبح شخصية محورية في فريق أياكس الذي يضفي عليه كرويف طابعًا جديدًا.