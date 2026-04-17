مدير سابق في برشلونة يُقرب سيبايوس نجم ريال مدريد من أياكس الهولندي!

وفقًا لصحيفة "آس"، أطلق نادي أياكس محاولة جريئة للتعاقد مع سيبايوس للموسم المقبل، ولم يضيع كرويف أي وقت في ترك بصمته في أمستردام، حيث وضع نصب عينيه لاعب الوسط ليقود أول مشروع كبير له كمدير رياضي.

ولم يفز النادي بلقب الدوري الهولندي منذ عام 2022، ويكافح حالياً من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا مع بقاء أربع مباريات على نهاية الموسم.

وبينما يظل النادي ملتزماً بأكاديمية الشباب الشهيرة، فإنه يبحث بنشاط عن محترفين متمرسين قادرين على إضافة قيادة فورية وجودة فنية إلى تشكيلة الفريق الذي يتخلف عن بطل الدوري آيندهوفن.