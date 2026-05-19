علي رفعت

مدرج الفيلسوف.. جوارديولا "المتواضع" ينهي حقبة فيرجسون ويحجز مقعده بجوار كرويف!

كفاك تواضعًا يا جوارديولا.. حققت نصف بطولات مانشستر سيتي وتأثيرك تجاوز فيرجسون واقترب من كرويف!

تصدر الإسباني بيب جوارديولا المشهد الرياضي ووسائل الإعلام العالمية خلال الساعات الماضية بعد ظهوره في المؤتمر الصحفي الأخير الذي سبق مباراة بورنموث حيث وجه أحد الصحفيين سؤالًا مثيرًا يقارن فيه بين تأثير المدرب الإسباني وما قدمه الأسطورة يوهان كرويف في عالم كرة القدم.

 جاء رد جوارديولا متواضعًا للغاية حين رفض هذه المقارنة بشكل قاطع مؤكدًا أن كرويف يمتلك كاريزما وشخصية لا يمكن تكرارها أبدًا وأنه استطاع تغيير عقلية ناديين بحجم أياكس وبرشلونة كلاعب ومدرب. 

تزامنت هذه التصريحات مع تسريبات صحفية قوية وموثوقة تؤكد وجود اتجاه حقيقي داخل إدارة مانشستر سيتي لتغيير اسم المدرج الشمالي الموسع في الملعب الخاص بالنادي ليحمل اسم بيب جوارديولا على غرار ما فعله الغريم التقليدي مانشستر يونايتد مع مدربه التاريخي أليكس فيرجسون في ملعب أولد ترافورد، بعد أن قرر الإسباني وفقًا لعدة مصادر أن يكون الموسم الجاري هو الأخير له في صفوف البطل الحالي للدوري الإنجليزي.

هذا التكريم المنتظر يفتح الباب واسعًا أمام نقاش مستحق حول حجم الإنجازات التي حققها الفيلسوف الإسباني والتي ربما تجعله يتفوق على كبار أساطير التدريب رغم تواضعه الشديد ونكرانه الدائم لذاته أمام معلميه.


  FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEA

    حصيلة تاريخية تضع جوارديولا على قمة مانشستر سيتي

    عند النظر بتمعن إلى لغة الأرقام نجد أن تواضع جوارديولا يخفي خلفه مسيرة إعجازية بكل المقاييس لم تشهدها الملاعب الإنجليزية من قبل.

    يمتلك المدرب الإسباني في رصيده 20 بطولة كاملة حققها مع الفريق السماوي من إجمالي 38 بطولة فاز بها النادي طوال تاريخه الممتد منذ تأسيسه.

    هذا الرقم المرعب يعني بكل وضوح أن رجلًا واحدًا نجح في غضون سنوات قليلة في تحقيق أكثر من نصف أمجاد النادي بأكمله.

    بل إن هذه الحصيلة التاريخية قابلة للزيادة لتصبح 21 بطولة في حال تعثر آرسنال في الجولة الختامية من سباق الدوري الإنجليزي وتم تتويج مانشستر سيتي باللقب من جديد.

    تحقيق هذا الكم الهائل من الألقاب الكبرى يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن جوارديولا لم يكن مجرد مدرب عابر حقق بعض النجاحات بل هو المؤسس الحقيقي للحقبة الذهبية التي يعيشها النادي حاليًا والتي جعلته الرقم الأصعب في معادلة كرة القدم المحلية والعالمية.


  • تفوق واضح على إرث أليكس فيرجسون


    طالما ارتبطت الهيمنة المطلقة في الكرة الإنجليزية باسم السير أليكس فيرجسون الذي بنى إمبراطورية مانشستر يونايتد عبر سنوات طويلة من العمل الشاق والتخطيط.

    لكن ما فعله جوارديولا في الجانب الأزرق من مدينة مانشستر يجعل تأثيره يتجاوز إرث المدرب الاسكتلندي بشكل واضح للعيان. 

    لقد نجح جوارديولا في فرض سيطرة تامة على البطولات المحلية في فترة زمنية أقل بكثير من تلك التي قضاها فيرجسون لبناء جيل ذهبي.

    تمكن المدرب الإسباني من تحطيم كافة الأرقام القياسية الممكنة في حصد النقاط وتسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات المتتالية وتقديم مستويات فنية مذهلة جعلت المنافسة في الدوري الإنجليزي تبدو في بعض المواسم وكأنها بطولة محسومة سلفًا لصالح فريقه.

    هذا التفوق السريع والمكثف يؤكد أن جوارديولا اختصر الزمن وحقق أقصى درجات النجاح في بيئة تنافسية تعتبر الأشرس والأكثر تعقيدًا في العالم.




  Manchester City v Crystal Palace - Premier League

    نقلة نوعية نحو المجد الأوروبي والسيطرة المطلقة


    لا يمكن إنكار حقيقة أن مانشستر سيتي كان فريقًا كبيرًا قبل وصول جوارديولا ويمتلك لاعبين مميزين وقدرات مالية وإدارية ضخمة وفرت له سبل النجاح. 

    لكن الفيلسوف الإسباني نقله ببراعة إلى مكانة مختلفة تمامًا ووضعه بثبات على قمة الهرم الكروي في قارة أوروبا.

    كان النادي يبحث لسنوات طويلة عن المجد القاري الضائع ويعاني من الإخفاقات المتتالية حتى جاء جوارديولا ليحقق لهم حلم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخهم ويمنحهم هيبة الأبطال الحقيقيين. 

    أستطيع بكل ما لدي من ثقة أن أقولها، لولا بضع التفاصيل البسيطة للغاية لكان مانشستر سيتي اليوم يملك ثلاثة أو أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع جوارديولا.

    إلى جانب ذلك صنع هيمنة لم تحدث في تاريخ الدوري الإنجليزي حيث تحول الفريق إلى آلة لا تتوقف عن حصد الانتصارات وكسر إرادة أعتى المنافسين بأسلوب لعب مبتكر يعتمد على الاستحواذ الشامل والضغط العالي والتحكم المطلق في مجريات ونسق المباريات مهما كانت قوة الخصم.

    البعض سيجادل في إن فيرجسون سبقه لنفس الهيمنة، لكن عفوًا، ذكروني متى حقق أسطورة مانشستر يونايتد أربع بطولات دوري إنجليزي متتالية؟! ومتى خسر اللقب لصالح حقق 97 و99 نقطة؟ ومتى حقق 100 نقطة في موسم واحد؟ بل متى تجاوز مدرب الشياطين الحمر الـ 92 نقطة طيلة مسيرته؟ والذي هو رقم حققه بالمناسبة في وقت كان فيه الدوري الإنجليزي 42 جولة!

    عفوًا لفيرجسون، أنا لا أحاول التقليل منه بأي حال من الأحوال هنا، لا تطاوعني نفسي على ذلك ولو حاولت من الأساس فأنا من أشد محبي الرجل وفتحت عيناي على تاريخ سطره واستمر في كتابته طيلة عقدين من الزمن، لكنني فقط أسرد أرقام لرجل آخر تحدى معظم أرقام السير في ثلث تلك المدة تقريبًا.


  Barcelona´s Technical Manager Txki Berig

    اقتراب حقيقي من تأثير يوهان كرويف التاريخي


    رغم الرفض القاطع من جانب جوارديولا لمقارنته بمعلمه الروحي يوهان كرويف تقديرًا واحترامًا لمسيرته إلا أن الواقع الملموس يثبت أن تأثيره التكتيكي والفني يقترب بشدة من إرث الأسطورة الهولندية. 

    لقد غير كرويف هوية أياكس وبرشلونة إلى الأبد وبنفس الطريقة العبقرية زرع جوارديولا هوية كروية جديدة ومستدامة في مانشستر سيتي تعتمد على الجمالية والفعالية والشراسة الهجومية في آن واحد.

    نعم اختلف الزمن، ونعم ساهمت العديد من الأسماء في توصيل مانشستر سيتي إلى الشكل الذي هو عليه اليوم بحكم تطور الهياكل التنظيمية للأندية عكس ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، لكن البصمة الأكبر كانت لبيب، وإذا استمر النادي في السير على نفس النهج الفني الدقيق الذي أسسه جوارديولا وطبقه بصرامة في السنوات القادمة فإن بصمته ستظل خالدة لعقود طويلة. 

    سيذكر التاريخ الكروي أن هذا الرجل لم يكتف بحصد الكؤوس والميداليات بل أسس مدرسة كروية متكاملة ستكون مرجعًا أساسيًا لكل من يأتي بعده لقيادة الدفة الفنية في النادي الإنجليزي.


  FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACE

    بيت القصيد


    تواضع بيب جوارديولا أمام الصحفيين واحترامه الشديد لتاريخ أستاذه يوهان كرويف لا يلغي أبدًا حقيقة كونه العقل المدبر لأعظم فترة مرت في تاريخ نادي مانشستر سيتي. 

    التفكير الجدي في إطلاق اسمه على أحد مدرجات الملعب الرئيسي ليس سوى اعتراف بسيط بفضل رجل استثنائي حول فريقًا قويًا ينافس كل عام إلى غول مرعب يحصد الأخضر واليابس دون رحمة.

    لقد تجاوز تأثير جوارديولا الفني مجرد الفوز بالمباريات العابرة ليصل إلى تغيير شكل وتكتيك كرة القدم الإنجليزية للأبد ليحفر اسمه بحروف من نور كواحد من أعظم وأهم المدربين في تاريخ اللعبة.


