مدرب منتخب فرنسا السابق يزعم في تصريح مفاجئ أن إنجلترا ليست منافساً «جاداً» في كأس العالم وأنها تعاني من صورة «الخاسر»

لم يقتصر دومينيك على انتقاد إنجلترا فحسب؛ بل وجه أيضًا بعضًا من سخريته المعهودة نحو التشكيلة الفرنسية الحالية بقيادة ديدييه ديشامب. وعلى الرغم من الانتصارات الودية الأخيرة على البرازيل وكولومبيا، يصر دومينيك على أنه لا ينبغي للجماهير الفرنسية ووسائل الإعلام أن تنجرف في التفاؤل. فهو يعتقد أن مستوى المنافسين خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة كان أقل بكثير من المستوى المطلوب.

وقال: "كيف أبهرتنا العالم؟ بسبب مباريات ودية ضد البرازيل، التي لديها فريق سيئ... عليك أن تضع الأمور في نصابها. لم نهزم فرقاً قوية. لم تقدم كولومبيا شيئاً. نادراً ما رأيت فريقاً كولومبياً بهذا السوء".







