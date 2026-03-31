مدرب منتخب تركيا تحت 21 عامًا يُنقل على عجل إلى المستشفى إثر سقوط مروع خلال مباراة دولية

استدعى هذا الحادث المروع دخول سيارة إسعاف إلى أرض الملعب لتمكين المسعفين من تقديم العلاج العاجل. وأمر مسؤولو التحكيم لاعبي الفريقين بالعودة إلى غرف تغيير الملابس الخاصة بهم، مما أدى في النهاية إلى إضافة 12 دقيقة إلى الوقت الأصلي للمباراة. وأصدر الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) بياناً رسمياً يوضح تفاصيل الأحداث، جاء فيه: "فقد مدرب منتخبنا الوطني تحت 21 عاماً، إيجمن كوركماز، وعيه بعد أن انزلق واصطدم رأسه بالأرض في الدقيقة 35 من مباراة اليوم ضمن تصفيات المجموعة المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 21 عاماً التي أقيمت ضد كرواتيا في ملعب أوبوس أرينا في أوسييك. وتلقى كوركماز، الذي أصيب بتورم في الرأس جراء السقوط، العلاج الأولي من فريقنا الطبي على هامش الملعب. وكان واعياً وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف لإجراء مزيد من الفحوصات. نتمنى له الشفاء العاجل ونرسل له أطيب تمنياتنا".



