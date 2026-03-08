AFP
مدرب مرسيليا حبيب بيي يفسر استبدال ماسون غرينوود في وقت مبكر بشكل مفاجئ بعد هدف الفوز "الرائع" الذي سجله المهاجم النجم في مباراة الدوري الفرنسي ضد تولوز
تغيير تكتيكي بعد الهدف الافتتاحي
جاءت اللحظة الحاسمة في المباراة في وقت مبكر من الشوط الأول عندما أظهر جرينوود براعته التهديفية. استغل المهاجم الإنجليزي تمريرة دقيقة من إيغور بايكساو وسدد كرة رائعة في الزاوية العليا. أبرز هذا التسجيل الغريزي قدراته العالمية وأثبت أنه يستحق مكانه في التشكيلة الأساسية، مما منح مرسيليا ميزة حاسمة.
ومع ذلك، ارتفعت حرارة المباراة تدريجياً، مما أدى إلى تغيير المشهد التكتيكي. دخل غرينوود في اشتباك حاد مع آرون دونوم لاعب تولوز، مما أدى إلى حصول لاعب مانشستر يونايتد السابق على بطاقة صفراء. تصرف بيي بسرعة، خوفاً من أن يؤدي مزاج لاعبه إلى عقوبة أشد.
إدارة مخاطر البطاقة الحمراء
وفي معرض حديثه عن القرار المفاجئ باستبدال غرينوود بأمين غويري بعد مرور نصف ساعة من المباراة، اعترف بيي للصحفيين بأن البطاقة الصفراء غيرت خطته بشكل جذري. لم يكن مستعدًا على الإطلاق لرؤية فريقه ينخفض إلى عشرة لاعبين أثناء الدفاع عن تقدمه الضئيل خارج أرضه، فاختار إعطاء الأولوية للاستقرار الدفاعي على حساب التألق الفردي.
وأوضح بيي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "حدثت مشاجرة حصل فيها على بطاقة صفراء، وبما أن ماسون لاعب يعتمد على غريزته، لم أرغب في أن نجد أنفسنا بعشرة لاعبين في تلك المباراة". وشدد على أن التبديل كان استباقياً، مضيفاً: "إنها إجراء احترازي اتخذته في تلك اللحظة". وقد ضمن هذا النهج الحذر حفاظ مرسيليا على التكافؤ العددي تحت الضغط.
استراتيجية التمركز في خط الهجوم
قبل أن يجبره الحادث التأديبي على اتخاذ هذا القرار، كان بيي لديه رؤية محددة لدور غرينوود في مواجهة دفاع الخصم.
وقال: "وضعت ماسون في مركز الهجوم، لكنني أردته أن يثبت المدافع الأيسر وميثالي، ليمنح مساحة لكوينتين تيمبر وتيموثي وياه". واعترف بالاتجاهات الطبيعية للاعب، وأضاف: "كنت أعلم أن ماسون ليس لاعبًا يظل في المحور". وقد آتت هذه المرونة ثمارها في البداية، لكن البطاقة الصفراء تطلبت تكيّفًا فوريًا.
الانتقام من الهزيمة في الكأس والتناوب
كما شكلت عملية التبديل في الدقيقة 66 فرصة ثمينة لإعادة دمج غويري في صفوف الفريق الأول بشكل سلس. بعد عودته من الإصابة، كان اللاعب الدولي الجزائري بحاجة إلى استعادة لياقته البدنية. وكشف بيي: "كنا نخطط لمنح أمين 30 دقيقة للسماح له بالعودة. لقد خضع لتدريبات مكثفة لمدة يومين، وهذا أمر جيد للغاية".
واختتم المدرب تقييمه قائلاً: "لقد تعاملنا مع تلك اللحظة بشكل جيد. سجل ماسون هدفاً رائعاً لنا وأعتقد أن هذه انتصار للفريق بأكمله". نجحت التغييرات التكتيكية بشكل مثالي، حيث استعاد مرسيليا المركز الثالث في جدول الترتيب. والأهم من ذلك، أن هذا الفوز الصعب كان بمثابة انتقام من خيبة أمل كأس فرنسا، بعد خسارة مباراة ركلات الترجيح المثيرة أمام تولوز يوم الأربعاء الماضي.
