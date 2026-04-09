مدرب مارسيليا حبيب بايي يعترف بأن وجود ماسون غرينوود يخلق «ثغرة دفاعية»

يواصل لاعب مانشستر يونايتد السابق تقديم أداء مذهل أمام المرمى مع مرسيليا هذا الموسم، حيث سجل 25 هدفاً وصنع ثماني تمريرات حاسمة في 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وفي حين أن قدرة غرينوود على إنهاء الهجمات لا جدال فيها، إلا أن وجوده أثار جدلاً حاداً في مرسيليا، حيث اعترف بيي بأن الجناح لا يزال بحاجة إلى تحسين الجانب الدفاعي من لعبه. وقد قيل إن غرينوود يمثل في الوقت نفسه أكبر قوة للفريق وأكبر نقطة ضعف فيه.











