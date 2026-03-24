"مدرب مختلف تمامًا الآن" - فرانك لامبارد سيقوم "بعمل رائع" في تشيلسي إذا تم استدعاؤه لولاية تدريبية ثالثة، حسبما يزعم منافسه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز

يعتقد لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق بوت أن إدارة تشيلسي يجب أن تفكر في عودة مثيرة للمدرب لامبارد في حال إقالة روزينور. وفي حديثه خلال بودكاست «The Good, The Bad and The Football»، أوضح بوت أن الفترة الأولى التي قضاها لامبارد في ستامفورد بريدج أعيقتها ظروف خارجة عن إرادته. ويشير إلى أن الخبرة التي اكتسبها في كوفنتري، إلى جانب علاقته الوثيقة مع جماهير «البلوز»، تجعله مرشحاً أكثر استعداداً لهذا المنصب الآن.

وقال بوت: "هل تعتقدون أنه إذا نجح فرانك لامبارد في الصعود مع كوفنتري، فهل يمكن أن يعودوا إلى فرانك؟ أعتقد أنه تولى المنصب مبكرًا جدًا في المرة الأولى. كان عليه التعامل مع حظر الانتقالات، لذا اضطر إلى استخدام الكثير من اللاعبين الشباب. لن يكون من الغباء بالنسبة لي إعادة فرانك لامبارد لتولي مسؤولية تشيلسي. لقد قام بعمل رائع في كوفنتري. لديه الآن خبرة أكبر قليلاً، وربما ارتكب بعض الأخطاء. سيكون مدرباً مختلفاً تماماً الآن. سيجد أنه من الأسهل العمل مع لاعبين أفضل، وسيكون من الأسهل عليه توصيل رسائله إلى لاعبين أكثر مهارة. أعتقد أنه سيقوم بعمل رائع، أعتقد ذلك حقاً".