مدرب غالطة سراي ينتقد "أسوأ حكم في العالم" بعد الهزيمة الساحقة أمام ليفربول
ليلة مليئة بالإحباط في ميرسيسايد
توجه العملاق التركي إلى ملعب أنفيلد حاملاً الأمل بعد فوزه بفارق ضئيل في مباراة الذهاب، لكن تلك الأحلام تبددت تماماً أمام أداء ليفربول القاسي. ورغم أن النتيجة 4-0 تشير إلى هيمنة تامة، إلا أن الحديث في معسكر الزوار تركز على أداء الحكام.
كافح فريق بوروك للتعامل مع قوة فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، ووجد نفسه غارقاً في مرحلة الانتقال. ومع ذلك، كان الشكوى الرئيسية للمدرب هي عدم توفير الحماية الكافية لمهاجمه البارز، فيكتور أوسيمهن، الذي تعرض لمعركة بدنية طوال مباراة الإياب في دور الـ16.
تقييم المدير اللاذع
في مؤتمر صحفي ساخن عقب المباراة، لم يتردد بوروك في التعبير عن رأيه. فقد شعر أن فريقه تعرض لمعاملة غير عادلة من قبل حكم لم يرقَ إلى المستوى المطلوب لمباراة خروج المغلوب الأوروبية الحاسمة.
وقال بوروك، وفقاً لما نقلته صحيفة "حريت": "[إبراهيما] كوناتي ارتكب أخطاء بسهولة شديدة في موقع فيكتور أوسيمهن". "بينما كنا نتوقع أفضل حكم في العالم، أدار المباراة أسوأ حكم في العالم. ليفربول استحق الفوز بوضوح".
وتفاقمت الخسارة بسبب تزايد قائمة المصابين، حيث أكد بوروك: "نوا لانج يعاني من إصابة خطيرة في إصبعه. سيتوجه إلى المستشفى هنا. كما يعاني فيكتور أوسيمهن من آلام".
الصدق وسط الأنقاض
على الرغم من غضبه تجاه الحكام، كان بوروك صريحًا بشأن أوجه القصور في فريقه. وأقر بأن غالطة سراي لم يرقَ إلى المستوى المطلوب لمنافسة أحد عمالقة أوروبا، على الرغم من الأداء البطولي لحارس مرماه.
وأضاف: "لم يسر أي شيء على ما يرام في المباراة. خياراتنا وقراراتنا الخاطئة خلال المباراة... يمكن أن تخسر مباراة، لكننا لم نستحق الفوز من حيث أدائنا. كان علينا أن نقدم أداءً أفضل بكثير، لكننا لم نستطع. استقبلنا 4 أهداف، وأهدرنا العديد من الفرص. قدم أوغوركان تشاكير أداءً جيداً، لكن النتيجة انتهت بـ 4-0. أنا مستاء للغاية".
واختتم بتقديم اعتذار للمشجعين الذين سافروا لمشاهدة المباراة، مشيرًا إلى قلة خبرة فريقه. وقال المدرب: "أعطينا مشجعينا الأمل، لكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك. نحن فريق جديد؛ يلعب العديد من لاعبينا في هذا المستوى في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى. لدينا عدد قليل من اللاعبين الذين لعبوا في دور الـ16. أهنئ لاعبينا على جهودهم، لكنني أعتذر أيضًا لمشجعينا".
التركيز يعود إلى المجد المحلي
بعد خروجه من المسابقات الأوروبية، يتعين على غالطة سراي أن يعود سريعًا إلى التركيز على الدوري التركي، حيث يتصدر الفريق حاليًا الترتيب. ويحافظ الفريق على مستواه القوي في البطولة المحلية، بعد أن حقق أربعة انتصارات وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات بالدوري، محافظًا على فارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، فريق فنربخشة. وسيواجه «جيمبوم» فريق طرابزونسبور في الدوري التركي في أوائل أبريل.
