مدرب ريكسهام الغاضب فيل باركنسون يعتزم إرسال مقاطع فيديو إلى الحكام بعد أن تلقى حلم «التنانين الحمر» باللعب في الدوري الممتاز ضربة جديدة
باركنسون ينتقد قرار العقوبة القاسية
تعرضت مسيرة ريكسهام نحو الدوري الإنجليزي الممتاز لعقبة مثيرة للجدل خلال مباراة التعادل مع وست بروميتش، مما دفع باركنسون إلى الإعلان عن أنه سيطلب توضيحات من رئيس لجنة الحكام في دوري الدرجة الثانية.
شعر فريق "التنين الأحمر" بالإحباط عندما حكم الحكم على إيسا كابوري، اللاعب المعار من مانشستر سيتي، بارتكاب خطأ على جيسون مولومبي داخل منطقة الجزاء، مما سمح لجوش ماجا بتسجيل الهدف الثاني لفريق "الباغيز" ورفع النتيجة إلى 2-0.
باركنسون يتحدث بصراحة
قال باركنسون: "إذا احتسبت ركلة جزاء على ذلك، فستحتسب ثلاث أو أربع ركلات جزاء في كل مباراة". "بالطبع، هناك احتكاك، لكنه لا يختلف عما نراه دائمًا في منطقة الجزاء. إنه قرار قاسٍ للغاية".
المهاجم سميث يفتقر إلى الحماية
لم تكن ركلة الجزاء هي النقطة الوحيدة التي أثارت استياء باركنسون، الذي أعرب عن قلقه المتزايد إزاء المعاملة البدنية التي تعرض لها المهاجم سام سميث.
وأوضح باركنسون: "الأمر الآخر الذي يثير استيائي الشديد هو المعاملة التي يتلقاها سام سميث". "في مباراة واتفورد خارج أرضنا، عدد المرات التي تم فيها إسقاطه أرضًا، وحجبه، واعتراضه جسديًا. أرسلت جميع الحوادث إلى رئيس الحكام ووافقني الرأي في كل واحدة منها تقريبًا. ثم ذهبنا إلى شيفيلد يونايتد وقام جافيت تانجانجا بسحبه، وهو ما يستوجب بطاقة حمراء مباشرة، لكن تم احتساب ركلة حرة ضد سمودج. اليوم، كانت هناك تمريرة جدارية انزلاقية أطلقت له الطريق، فقام نات فيليبس بسحبه. كان التلامس طفيفًا، لكنه يستوجب بطاقة حمراء وأعتقد أن سمودج يحتاج إلى مزيد من الحماية".
يستمر الحوار مع الحكام
في محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلات المتكررة، أكد باركنسون أنه سيتواصل مع كيفن فريند، مدير حكام دوري الدرجة الثانية. ويعتزم مدرب ريكسهام تجميع مقطع فيديو يضم الحوادث الأخيرة للتأكد من أن معايير التحكيم تتناسب مع أهمية سباق الصعود.
وأوضح باركنسون النهج الذي يعتزم اتباعه قائلاً: "سأرسل كل تلك الحالات معاً وأطلب من الحكام خلال اليومين المقبلين أن يقدموا لي بعض الإجابات لأنه اتخذ بعض القرارات السيئة ضده. أنا على اتصال دائم بكيفن فريند، رئيس الحكام، لأنه شخص رائع ويستمع إلي. ولكن عندما يراجع الحكم تلك الحالات الليلة، سيعرف أنني على حق وأنه مخطئ".