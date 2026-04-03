مدرب ريكسهام الغاضب فيل باركنسون يعتزم إرسال مقاطع فيديو إلى الحكام بعد أن تلقى حلم «التنانين الحمر» باللعب في الدوري الممتاز ضربة جديدة

لم تكن ركلة الجزاء هي النقطة الوحيدة التي أثارت استياء باركنسون، الذي أعرب عن قلقه المتزايد إزاء المعاملة البدنية التي تعرض لها المهاجم سام سميث.

وأوضح باركنسون: "الأمر الآخر الذي يثير استيائي الشديد هو المعاملة التي يتلقاها سام سميث". "في مباراة واتفورد خارج أرضنا، عدد المرات التي تم فيها إسقاطه أرضًا، وحجبه، واعتراضه جسديًا. أرسلت جميع الحوادث إلى رئيس الحكام ووافقني الرأي في كل واحدة منها تقريبًا. ثم ذهبنا إلى شيفيلد يونايتد وقام جافيت تانجانجا بسحبه، وهو ما يستوجب بطاقة حمراء مباشرة، لكن تم احتساب ركلة حرة ضد سمودج. اليوم، كانت هناك تمريرة جدارية انزلاقية أطلقت له الطريق، فقام نات فيليبس بسحبه. كان التلامس طفيفًا، لكنه يستوجب بطاقة حمراء وأعتقد أن سمودج يحتاج إلى مزيد من الحماية".