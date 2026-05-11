خاص | جوليت: لهذا السبب يرفض جوارديولا وكلوب ومورينيو تدريب تشيلسي!

يقر جوليت بهذا الواقع، حيث يراقب الأسطورة الهولندية من بعيد معاناة تشيلسي في موسم 2025-2026 العصيب، والذي قد ينتهي بحرمان الفريق من المشاركة في أي بطولة أوروبية من الأساس.

شهد النادي تراجعًا قاسيًا ومحبطًا على مدار 12 شهرًا؛ فبعد أن بلغ ذروة المجد بالتتويج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية التابعة للفيفا، إلى جانب التأهل لدوري أبطال أوروبا، يجد "البلوز" أنفسهم الآن يقبعون في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم مواصلة الملاك الطموحين إنفاقهم السخي في سوق الانتقالات، إلا أن علامات استفهام كثيرة أُثيرت حول الفلسفة المتبعة في التعاقدات، حيث بات يُفضل التعاقد مع المواهب الواعدة على حساب أصحاب الخبرات والأسماء الرنانة.