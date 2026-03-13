مدرب برايتون فابيان هورزيلر يكشف عن رسائل نصية تبادلها مع ميكيل أرتيتا عقب الانتقادات الموجهة إلى أرسنال بشأن "إضاعة الوقت"

"لم أكن أريد إثارة كل هذه الضجة، بل أردت فقط التعبير عن رأيي بشأن ما كنت أشعر به"، أوضح هورزيلر عند مناقشة تداعيات الموضوع.

"لا علاقة لهذا بما حققوه، فما حققوه أمر لا يصدق. أرتيتا هو أحد أفضل المدربين في العالم بالنسبة لي، وهو قدوة لي – لكن من المهم التعبير عن رأيك وعدم إخفائه. حتى عندما تكون ناديًا صغيرًا".

وأضاف: "أرسلت له رسالة نصية أقول فيها إنني أكن احترامًا كبيرًا لكل من في أرسنال. إذا فازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز، فهم يستحقونه بالتأكيد، لكنها مجرد أمور جعلتني أتأثر عاطفيًا، وأنا شخص يتمسك بمبادئه وآرائه. تسبب ذلك في ضجة كبيرة، لكن من المهم التمسك برأيك – لكنني أخبرت ميكيل أنني أكن احترامًا كبيرًا [له]. لا ينبغي أن يقف أي شيء بيننا، والعمل مستمر".