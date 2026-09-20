مازا يحسم صراع العيناوي .. ومدرب ليفركوزن وجد الحل الأمثل لخلع "عباءة محرز" عن موسى ديابي أمام لايبزيج!

أحيانًا يكون الحل هو هدف خاطف، خاصة وإن كان أحد نجوم فريقك، وهو الجناح الفرنسي موسى ديابي، لا يزال يفتقر إلى حساسية الوصول إلى المرمى، فكان الحل "كالعادة" عند باتريك شيك وميجيل جوتيريز، ليقودا باير ليفركوزن، للفوز على لايبزيج، بنتيجة (2-0)، في معقل باي ارينا، ضمن حساب الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني "2026-2027".

بركلة عرضية من ميجيل جوتيريز، ظهير باير ليفركوزن، إلى باتريك شيك، الذي تابعها بـ"زحلقة" إلى يمين الحارس، جاء هدف التقدم في الدقيقة 44، فيما فاجأ جوتيريز الحارس بتسديدة عند حدود منطقة الجزاء، ليسكن الكرة على يمينه في الدقيقة 57، فيما وقّع كريستوفر نكونكو، لاعب تشيلسي السابق، على هدف للايبزيج واحتفل بطريقته المعتادة، بنفخ بالون أحمر، قبل أن يتم إلغاء الهدف للتسلل.

وحقق باير ليفركوزن، انتصاره الثاني في مباراته الرابعة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليجا، برصيد 7 نقاط، ليتفوق بفارق نقطة عن لايبزيج، الذي يحلّ ثامنًا.

ماذا قدم موسى ديابي في ثالث مبارياته "أساسيًا" مع باير ليفركوزن؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في السطور التالية..