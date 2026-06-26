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"تنجح فقط مع ألمانيا والأرجنتين" .. مدرب النمسا يبدي قلقه من تقنية الفار قبل مواجهة الجزائر!

كأس العالم
النمسا
الجزائر
رالف رانجنيك

رسالة تحذير من مدرب النمسا قبل جولة الحسم في كأس العالم..

وجه رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، رسالة انتقاد تجاه تقنية الفيديو VAR، في ظل الصراع الشرس على مقعد الوصافة، في المجموعة العاشرة من نهائيات كأس العالم 2026.

وعلى ملعب أروهيد، يخوض منتخب النمسا، مواجهة من العيار الثقيل ضد الجزائر، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يتقاسم الفريقان، الثلاث نقاط، خلف الأرجنتين، المتصدرة بـ6 نقاط.

وجاءت رسالة رانجنيك، لتحمل طابع التشكيك في قرارات الحكام، ومعايير تطبيق منظومة الفار، حيث أعرب عن قلقه من طريقة استخدام تلك التقنية، خلال مباريات البطولة حتى الآن.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "تنجح فقط مع ألمانيا والأرجنتين"

    وقال رانجنيك، في حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل لقاء الجزائر، إن الحكام ليس لديهم نفس المعايير في جميع مباريات كأس العالم، ملمحًا بأن هناك بعض الفرق حظيت بامتيازات في قرارات التحكيم، خاصة في استخدام تقنية الفيديو.

    وأوضح مدرب النمسا، "عندما لعبنا ضد الأرجنتين، لاحظنا أن تقنية الفيديو لم يتم استخدامها بنفس الطريقة في كل مكان، وقع خطأ على شلاجر، ولم تُحتسب مخالفة. كذلك كان هدف ألمانيا (ضد الإكوادور) غير واضح، يجب أن تعمل التقنية مع كل الفرق، وليس فقط مع ألمانيا والأرجنتين، هناك حالات يجب فيها اتخاذ قرارات ضد الفريق المهمين".

    ووصف رانجنيك مباراة النمسا ضد الجزائر بـ"الصعبة"، مؤكدًا عدم قدرته على التنبؤ بنتائج بطولة مثل كأس العالم، كما أبدى اعتقاده بأن المجموعة العاشرة، من أخطر مجموعات المونديال، ومن الضروري أن يكون التركيز في أعلى مراحله، على الجولة الأخيرة.

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  • "يجب أن نكون حذرين"

    وتابع رانجنيك "عندما تأتي إلى كأس العالم، تحصل على نتائج غير متوقعة في دور المجموعات، كما حدث في البطولات الماضية، مثل ألمانيا التي كانت لديها مجموعات سهلة، ولكنها لم تنجح، بالأمس، أثناء مشاهدتي لمباراتهم أمام الإكوادور، رأيت أن اللعب ضد فريق مثل هذا صعب، فقد قدمت الإكوادور أداءً جيدًا واستحقت الفوز، يجب أن نكون حذرين".

    واستطرد "إنها واحدة من أصعب المجموعات، ستكون المباراة مهمة لكلينا، أمامنا خصم قوي جدًا، وسيكون تحديًا جسديًا، وسنجهز فريقنا بالطريقة الصحيحة".

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    النمسا في كأس العالم

    وعاد منتخب النمسا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، بعد غياب طويل، منذ نسخة فرنسا 1998، حيث تواجدت كتيبة رالف رانجنيك في المجموعة العاشرة، ضد الأرجنتين والجزائر والأردن.

    واستهل المنتخب النمساوي مشواره في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالفوز على الأردن، بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث وقع على الثلاثية، كل من رومانو شميد ويزن العرب (بالخطأ في مرماه) وماركو أرناوتوفيتش، فيما أحرز علي علوان هدف النشامى الأول في تاريخه بكأس العالم.

    ومنيت النمسا بخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة (0-2)، في الجولة الثانية، حيث وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ثنائية المباراة.

    ويتشابه النمسا والجزائر في نفس السيناريو، من حيث الخسارة أمام الأرجنتين بأهداف ميسي، والفوز على الأردن الذي تأكد خروجه رسميًا من كأس العالم، ليصبح الصراع بين الثنائي على الوصول إلى النقطة السادسة، التي تضمن وصافة المجموعة والتأهل إلى دور الـ32 من المونديال.

    وفي حالة التعادل بين الفريقين، فإن منتخب النمسا سيحافظ على وصافة المجموعة، حيث سيتفوق بأفضلية فارق الأهداف عن الجزائر.

    وطبقًا للوائح البطولة الجديدة، فإن معيار الأفضلية في حالة تساوي النقاط، يذهب أولًا إلى المواجهات المباشرة، ومن ثمّ النظر إلى فارق الأهداف في حالة التعادل.

    هذا يعني أن المنتخب الأردني خرج رسميًا من حسابات التأهل، وودع كأس العالم منذ الجولة الثانية، كما تأكدت صدارة منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، مع وصوله إلى النقطة السادسة.

  • من يواجه الوصيف؟

    وفي حالة تأهل الجزائر أو النمسا، إلى دور الـ32 في مقعد الوصافة، فإنه سيواجه متصدر المجموعة الثامنة، التي تضم إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي والسعودية.

    ومن المقرر أن يتأهل أفضل ثماني منتخبات أصحاب المركز الثالث، إلى دور الـ32، علمًا بأن ثلاثة منتخبات ضمنت التأهل كأفضل ثوالث، حتى الآن، وهم السويد والإكوادور والبوسنة والهرسك، مع الوصول للنقطة الرابعة.

  • المتأهلون إلى دور الـ32

    وتأهل 19 منتخبًا إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، وهم (المكسيك، جنوب إفريقيا، سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك، البرازيل، المغرب، الولايات المتحدة، أستراليا، ألمانيا، كوت ديفوار، الإكوادور، هولندا، اليابان، السويد، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، كولومبيا).

    وتحددت معالم أربع مواجهات - حتى الآن - في دور الـ32، حيث مواجهة جنوب إفريقيا ضد كندا، وهولندا ضد المغرب، والبرازيل ضد اليابان، وكوت ديفوار ضد النرويج.

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