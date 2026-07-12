تعرض لإصابة خطيرة؟ مدرب النرويج يكشف السبب وراء استبدال هالاند ضد إنجلترا

سارع مدرب النرويج ستالي سولباكين إلى توضيح القرار المثير للجدل الذي اتخذه بسحب إرلينج هالاند في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 2-1 أمام إنجلترا.

وفي الوقت الذي كانت فيه نتيجة المباراة معلقة و«الأسود الثلاثة» متقدمين في الوقت الإضافي، تسبب مشهد توجه المهاجم الأكثر رعباً في العالم إلى مقاعد البدلاء في صدمة جماعية في جميع أنحاء الملعب.

وفي معرض شرحه لهذا القرار، اعترف مدرب المنتخب النرويجي بأن نجمه لم يكن قادراً بدنياً على مواصلة اللعب.

وكشف سولباكين بعد المباراة عن أسباب قراره: «لم يكن قراراً صعباً أن أخرجه، لأنه كان منهكاً، ربما كان عليّ استبداله قبل عشر دقائق من ذلك. من الواضح أنه قدم أداءً رائعاً في كأس العالم، واستنفد كل طاقته وقوته مباراةً تلو الأخرى. أعتقد أنه عانى أيضاً من تشنج في الساق في الشوط الثاني، مما زاد من إرهاقه".



