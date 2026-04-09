تدخل سولباكين لتوضيح الموقف بشأن حالة أوديغارد البدنية. فقد أثار صانع الألعاب القلق عندما خرج من الملعب وهو يعرج بعد مرور 70 دقيقة من المباراة التي فاز فيها أرسنال 1-0 في لشبونة. ورغم أنه بدا بعيدًا عن مستواه طوال معظم المباراة، إلا أن الإصابة بدت السبب الرئيسي وراء خروجه المبكر.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في النرويج لتوضيح حالة قائد فريقه، سارع سولباكين إلى التقليل من خطورة الموقف. وظل مدرب المنتخب الوطني متفائلًا بعودة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا سريعًا، قائلاً: "إنها انتكاسة بسيطة. أعتقد أنه سيعود إلى الملعب قريبًا".