مدرب النرويج يقدم آخر المستجدات حول إصابة مارتن أوديغارد بعد خروج قائد أرسنال متأثراً بإصابة من الملعب خلال الفوز على سبورتينغ لشبونة
سولباكين يقدم أخبارًا إيجابية
تدخل سولباكين لتوضيح الموقف بشأن حالة أوديغارد البدنية. فقد أثار صانع الألعاب القلق عندما خرج من الملعب وهو يعرج بعد مرور 70 دقيقة من المباراة التي فاز فيها أرسنال 1-0 في لشبونة. ورغم أنه بدا بعيدًا عن مستواه طوال معظم المباراة، إلا أن الإصابة بدت السبب الرئيسي وراء خروجه المبكر.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في النرويج لتوضيح حالة قائد فريقه، سارع سولباكين إلى التقليل من خطورة الموقف. وظل مدرب المنتخب الوطني متفائلًا بعودة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا سريعًا، قائلاً: "إنها انتكاسة بسيطة. أعتقد أنه سيعود إلى الملعب قريبًا".
من المتوقع غياب قصير الأمد
ورغم أن هذه الأخبار تعتبر إيجابية بشكل عام بالنسبة لميكيل أرتيتا، إلا أن توقيتها لا يزال يمثل تحديًا لأرسنال. وتبدو فرص مشاركة أوديغارد في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث ضئيلة الآن، حيث يسعى الطاقم الطبي إلى إدارة عملية تعافيه بحذر. وكان النادي ينتظر بفارغ الصبر نتائج الفحوصات الأولية، خوفًا من تكرار مشاكل الكاحل التي عانى منها لاعب الوسط في الماضي.
تشير آخر المستجدات إلى أنه على الرغم من أن مباراة بورنموث قد تأتي في وقت مبكر جدًا، إلا أن القائد لن يواجه فترة طويلة من الغياب.
إيبيريتشي إيزي يعود إلى التدريبات
في دفعة جاءت في الوقت المناسب للمدفعجية، شوهد إبيريتشي إيزي وهو يعود إلى تدريبات أرسنال صباح اليوم. وقد غاب اللاعب الدولي الإنجليزي عن آخر ثلاث مباريات للنادي، وكان غيابه محسوسًا، حيث افتقد الفريق قدرًا من الإبداع في غيابه.
وتشير عودته إلى الملاعب في لندن كولني إلى أنه قد يشارك في مباراة نهاية الأسبوع ضد بورنموث. ونظراً لغياب أوديغارد المحتمل، فإن جاهزية إيزي توفر لأرتيتا بديلاً عالي الجودة لملء الفراغ الإبداعي في مركز رقم 10 أو كأحد لاعبي الوسط المتقدمين.
مخاوف جديدة بشأن إصابات أرتيتا
على الرغم من الأخبار الإيجابية بشأن إيزي والتطورات المطمئنة حول أوديغارد، لا يزال أرسنال يواجه العديد من المشاكل في اختيار التشكيلة. إلى جانب أوديغارد، غاب أيضًا بوكايو ساكا وجوريان تيمبر وريكاردو كالافيوري وبييرو هينكابي عن حصة التدريب صباح الخميس.
يأمل أرتيتا أن يتأقلم فريق أرسنال مع غياب هؤلاء اللاعبين في سعيه لتحقيق ثلاث نقاط أخرى ضد بورنموث ليقترب أكثر من أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكثر من عقدين.