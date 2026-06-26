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Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
محمود خالد

سولباكن يكرم والدة ديشان "المتوفية" .. وجماهير فرنسا تستفز النرويجيين في مباراة الرباعية!

النرويج
فرنسا
كأس العالم
ديدييه ديشامب
ستال سولباكين

مدرب النرويج يرد على استبعاد هالاند وأوديجارد..

لا يزال منتخب النرويج، يثبت حضوره المتميز في كأس العالم، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل من الناحية الإبداعية والأخلاقية أيضًا.

ورغم خسارته برباعية أمام فرنسا، إلا أن المنتخب النرويجي خطف الأنظار، بلقطة رائعة قدمها مدربه ستال سولباكن، قبل المواجهة التي اختتمت منافسات الجولة التاسعة من نهائيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب النرويجي ضد ضمن صعوده إلى دور الـ32 من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلا أن خسارته أمام فرنسا، حسمت الصدارة لصالح الديوك، فيما تأهل محاربو الفايكنج في مقعد الوصافة، في الوقت الذي بقيت آمال السنغال فيه ممكنة، للتأهل ضمن أفضل ثوالث، بينما ودع العراق البطولة بشكل رسمي.

  • مبادرة مدرب النرويج

    وتغيب المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، عن مباراة النرويج، بسبب سفره إلى بلاده لحضور جنازة والدته التي وافتها المنية، ليتولى مساعده جي ستيفان، مهام إدارة "الديوك"، في اللقاء الذي انتهى بفوزهم العريض بنتيجة (4-1).

    وأشارت صحيفة "ليكيب"، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رفض طلب نظيره الفرنسي، بأن يرتدي لاعبو المنتخب الأزرق، شارة سوداء، تكريمًا لوالدته، في مباراة النرويج التي أقيمت في بوسطن.

    من جانبه، حرص مدرب النرويج، ستال سولباكن، على إبداء تضامنه مع ديشان، حيث قدم باقة زهور، تسلمها مساعد المدرب الفرنسي، قبل المباراة.


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  • وقفة حداد

    وقبل انطلاق المباراة، حرص لاعبو منتخبي فرنسا والنرويج، أيضًا، على تقديم التحية إلى أرواح ضحايا الزلزال الذي دمّر فنزويلا، وفق قرار الفيفا، بالوقوف دقيقة حدادًا قبل مباريات الخميس، والتي أقيمت أيضًا في مباراة العراق والسنغال.

    وشهدت ليلة الأربعاء، زلزالين متتاليين ضربا المنطقة الشرقية من فنزويلا، حيث تقع كاراكاس، ما أسفر عن وقوع 920 حالة وفاة، مع وجود حوالي 2980 جريح، فضلًا عن سقوط عدد من المباني، فيما وصف الزلازل الواقعة بأنها الأقوى في البلاد من ما يزيد عن 100 سنة.

    وتقدر إدارة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، بأن الأعداد المقدرة للمفقودين في زلازل فنزويلا، تتخطى حاجز الـ50 ألف شخص، ويتوقع أن يكون عدد الضحايا أكبر بكثير من المعلن عنه في التقديرات الأولية.

  • جماهير فرنسا تستفز النرويجيين

    في المقابل، قام عدد من الجماهير الفرنسية في المدرجات، بالسخرية من النرويجيين، من خلال تأدية حركة "التجديف" التي اشتهر بها لاعبو الفايكنج في المونديال، وذلك بعد تحقيق الفوز العريض عليهم في لقاء حسم الصدارة.

    الأمر تكرر من قِبل الجماهير الفرنسية، المتواجدة خلف المرمى الذي يتواجد أمامه الحارس سيلفيك، سواءً في الدقيقة 43 من الشوط الثاني، أو الوقت بدل الضائع، بتأدية حركة التجديف، وتقليد الهتافات النرويجية.

  • Haaland NorwayGetty

    عدم مشاركة هالاند وأوديجارد

    وعقب المباراة، تلقى سولباكن، سؤالًا بشأن عدم مشاركة الثنائي إرلينج هالاند ومارتن أوديجارد في لقاء فرنسا، ليعلق بقوله "ما فعلناه كان بديهيًا، نحن هنا لنصل إلى أبعد مدى ممكن، ربما أشركنا إرلينج ومارتن حتى يتمكن المشجعون النرويجيون الذين قطعوا كل هذه المسافة من رؤيتهما، ولكن الحقيقة أن هذا لن يطيل أمد كأس العالم، لذلك كانت هذه الخيارات بديهية".

    وتحدث سولباكن عن المنافس الفرنسي، بقوله "إنهم أفضل مهاجمين في العالم، أعتقد أنهم تمكنوا من فعل ما أرادوا بسهولة بالغة في منطقتنا، الأمر أصبح سهلًا للغاية، أعتقد أننا لعبنا جيدًا في الشوط الثاني وكنا في مستواهم، ولكن، مرة أخرى، كل شيء يحدث بسرعة كبيرة أمام الفرق القوية".

  • مبادرات النرويج

    المنتخب النرويجي، الذي يعود للمشاركة في نهائيات كأس العالم، لأول مرة منذ نسخة فرنسا 1998، قدم العديد من اللوحات الإبداعية، منذ وصوله إلى أمريكا الشمالية، للمشاركة في البطولة.

    البداية كانت مع الصورة التذكارية التي التقطها لاعبو المنتخب النرويجي بعد وصولهم إلى البلد المستضيف لكأس العالم، والتي حملت طابع الخروج عن المألوف، حيث ارتدى اللاعبون أزياء محاربي الفايكنج، في لقطة اعتبرها الكثيرون بمثابة أفضل صورة لمنتخب في كأس العالم.

    بخلاف ذلك، فإن جماهير النرويج حرصت أيضًا على تقديم الإبداع من المدرجات، بحركة "التجديف" التي تعبر عن حضارة الفايكنج، والتي شاركهم فيها لاعبو المنتخب، احتفالًا بتأهلهم إلى دور الـ32 من كأس العالم، بعد الفوز على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثانية.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    النرويج في كأس العالم

    وأسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2026، عن وقوع المنتخب النرويجي في المجموعة التاسعة، في مواجهة فرنسا، وصيف نسخة قطر، والسنغال والعراق.

    واستهل المنتخب النرويجي مشواره في المونديال، بفوز عريض على العراق بنتيجة (4-1)، حيث حملت الرباعية توقيع إرلينج هالاند (هدفين) وليو أوستيجارد وأيمن حسين (بالخطأ في مرماه)، فيما وقّع حسين على الهدف العراقي الوحيد في المباراة، والمونديال بشكل عام.

    وبعد مواجهة ملحمية في الجولة الثانية، تمكن محاربو الفايكنج من تحقيق الانتصار على السنغال بنتيجة (3-2)، حيث واصل هالاند تألقه بإحراز هدفين، بعد تقدم ماركوس بيديرسون، فيما وقّع إسماعيلا سار على ثنائية أسود التيرانجا.

    ودخل المنتخب النرويجي، الجولة الثالثة، وهو ضامن العبور إلى دور الـ32، فيما تلقى خسارة أمام فرنسا، بنتيجة (1-4)، حيث أحرز ثيلو أسجارد هدف بلاده الوحيد، في ليلة توقيع عثمان ديمبيلي على (هاتريك) للديوك، مع تسجيل ديزيري دوي للهدف الرابع.

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