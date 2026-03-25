مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي يصف لامين يامال بأنه «ممسوس بالسحر» ويشيد بالنجم الصاعد «المحترم» في برشلونة

وقال دي لا فوينتي: "لامين هو مثال للشاب المتكامل والمثقف والمحترم الذي يتمتع بموهبة هائلة. يمكنك أن ترى على الفور هذا النوع من لاعبي كرة القدم الذين تمسهم سحر ما يقول لهم: 'ستكون مميزًا'". كما أشار إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) عمل بلا كلل لضمان التزام الشاب بمستقبله الدولي مع "لا روخا"، نظرًا لأن يامال كان مؤهلاً أيضًا لتمثيل المغرب وغينيا الاستوائية.

وأضاف: "لهذا السبب بذل الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) كل ما هو ضروري لضمان ولائه، وضمه إلى صفوفه، وإقناعه بأن اللعب للمنتخب الإسباني هو أفضل شيء بالنسبة له".