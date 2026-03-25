(C)Getty images
مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي يصف لامين يامال بأنه «ممسوس بالسحر» ويشيد بالنجم الصاعد «المحترم» في برشلونة
موهبة استثنائية في صفوف «لا روخا»
لم يبخل دي لا فوينتي بأي عبارات مديح عند حديثه عن يامال، حيث أشاد بخريج أكاديمية برشلونة ووصفه بأنه نموذج يحتذى به للشباب في جميع أنحاء العالم. وفي حديثه لبرنامج «Revelado» على قناة DAZN، أكد مدرب المنتخب الإسباني أن هذا الشاب يتمتع بميزة نادرة تميزه عن أقرانه في عالم كرة القدم.
يامال "موهبة فذة"
وقال دي لا فوينتي: "لامين هو مثال للشاب المتكامل والمثقف والمحترم الذي يتمتع بموهبة هائلة. يمكنك أن ترى على الفور هذا النوع من لاعبي كرة القدم الذين تمسهم سحر ما يقول لهم: 'ستكون مميزًا'". كما أشار إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) عمل بلا كلل لضمان التزام الشاب بمستقبله الدولي مع "لا روخا"، نظرًا لأن يامال كان مؤهلاً أيضًا لتمثيل المغرب وغينيا الاستوائية.
وأضاف: "لهذا السبب بذل الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) كل ما هو ضروري لضمان ولائه، وضمه إلى صفوفه، وإقناعه بأن اللعب للمنتخب الإسباني هو أفضل شيء بالنسبة له".
إصابة غافي وعودة رودري
كما تطرق الحديث إلى الأثر النفسي الذي خلفته معاناة غافي مع الإصابات المتكررة في برشلونة. واعترف دي لا فوينتي بأن الوضع كان مدمراً للمنتخب الإسباني بأكمله، قائلاً: "كانت إصابته من أصعب اللحظات التي مررنا بها. شخصياً، كان الأمر صعباً للغاية، وكذلك بالنسبة لزملائه في الفريق. عشنا تلك الفترة بألم شديد، وكأن أحد أفراد العائلة تعرض لحادث. إنه لاعب عزيز جداً على قلوبنا جميعاً".
وفي أخبار أكثر إيجابية، قدم المدرب تحديثاً مطمئناً بشأن رودري لاعب مانشستر سيتي، الذي يعمل على استعادة لياقته البدنية الكاملة. وأضاف دي لا فوينتي: "إنه في وضع أفضل الآن وأنا لست قلقاً لأنني أرى أن تعافيه جيد جداً، وسيواصل اللعب خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو يلعب بالفعل بشكل طبيعي مع ناديه. إنه لاعب من الطراز العالمي، الأفضل، وهو إلى جانب [مارتن] زوبيمندي، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم."
الأنظار تتجه نحو كأس العالم 2026
وبعد أن أضاف المنتخب الإسباني كأس بطولة أوروبا إلى خزانة ألقابه، وجه اهتمامه نحو كأس العالم 2026.
وقال دي لا فوينتي: "منذ انتهاء بطولة أمم أوروبا، ونحن نفكر في ما سيعنيه لنا خوض غمار كأس العالم. ورؤية بلد بهذه الدرجة من التفاني والحماس تجاه هدف محتمل يملؤني بفرح عظيم".
ستبدأ حملة إسبانيا في المجموعة H، حيث أوقعتها القرعة في مواجهة أوروغواي والمملكة العربية السعودية والرأس الأخضر التي تشارك في البطولة لأول مرة. وبوجود مواهب مثل يامال في طليعة الفريق، ستدخل إسبانيا البطولة بلا شك كواحدة من المرشحات الأقوى للفوز باللقب.