مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوكيتينو سيحضر مباراة توتنهام في دوري أبطال أوروبا كضيف مدعو من أتلتيكو مدريد وسط تكهنات حول احتمال عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
عودة عاطفية إلى مدريد
يحمل هذا الملعب أهمية شخصية كبيرة بالنسبة لبوكيتينو، الذي قاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو 2019، ليخسر بعد ذلك 2-0 على يد ليفربول. بعد خمسة أشهر فقط من تلك الليلة في مدريد، تم إعفاؤه من مهامه، منهياً بذلك فترة خدمة استمرت خمس سنوات ونصف. على الرغم من أنه واجه توتنهام مرتين كمدرب لتشيلسي، إلا أن هذه المباراة الأوروبية المتميزة تمثل المرة الأولى التي يشاهد فيها النادي من المدرجات خلال مباراة تنافسية.
بعثة استكشافية للمنتخب الأمريكي لكرة القدم
بالإضافة إلى الحنين إلى الماضي، فإن زيارة بوكيتينو لها جانب مهني، حيث يواصل بناء فريقه استعدادًا لكأس العالم القادمة. ومن المفهوم أنه سيقوم بمراقبة لاعب الوسط جوني كاردوسو، الذي يسعى حاليًا للحصول على مكان دائم في تشكيلة المنتخب الوطني. كان موسم كاردوسو مليئًا بالتناوب تحت قيادة دييغو سيميوني، حيث شارك في 12 مباراة هذا الموسم وظهر في خمس من مباريات أتلتيكو العشر في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.
مع اقتراب البطولة الصيفية، يحرص بوكيتينو على تقييم مستوى نجومه الأوروبيين ضد منافسين من المستوى الرفيع. قد يكون أداء كاردوسو ضد فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز حاسماً في تأمين مكانه في التشكيلة النهائية.
شائعات عن لقاء في لندن
حضور بوكيتينو لمباراة توتنهام سيؤجج حتماً التكهنات المكثفة بشأن عودته المثيرة للنادي هذا الصيف. يبحث توتنهام حالياً عن خليفة دائم لتوماس فرانك، الذي تم إقالته الشهر الماضي، تاركاً إيغور تودور في منصب المؤقت حتى نهاية الموسم. لم يخف بوكيتينو أبداً حبه للنادي، حيث صرح في ديسمبر أنه "يفكر دائماً" في العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.
لا تزال العلاقة بين المدرب ومشجعي توتنهام قوية، ويأتي توقيت ظهوره في وقت يمر فيه النادي بواحدة من أكثر فتراته اضطرابًا في التاريخ الحديث. مع استمرار البحث عن مدرب جديد، يتم فحص كل خطوة يقوم بها المدرب السابق لباريس سان جيرمان وتشيلسي من قبل المشجعين الذين يتوقون إلى الاستقرار والإثارة التي كانت سائدة في عهده السابق. ظهوره كضيف على أتلتيكو لا يزيد إلا من إثارة القصة التي ترفض أن تختفي.
توتنهام يضع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز على رأس أولوياته
في حين أن دوري أبطال أوروبا يمثل مباراة ساحرة، إلا أن المدرب المؤقت إيغور تودور كان صريحًا بشأن الوضع المزري للنادي على الصعيد المحلي. يحتل توتنهام حاليًا المركز الذي يسبق منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط بعد أن خسر تودور أول ثلاث مباريات له على رأس الفريق. وفي تصريح له قبل المباراة، اعترف الكرواتي: "نحن نلعب ضد فريق له تاريخ في دوري أبطال أوروبا، لذا فهو يتمتع بالخبرة والجودة. علينا أن نبذل قصارى جهدنا في الأوقات التي نحتاج فيها إلى النمو".
كان تودور واضحًا في أن المجد الأوروبي يجب أن يأتي في المرتبة الثانية بعد الحفاظ على مكان الفريق في الدوري المحلي مع بقاء تسع مباريات فقط على نهاية الموسم. وأوضح موقف النادي بقوله: "هدفنا الأول هو الدوري الإنجليزي الممتاز، ويجب أن نعلن ذلك علنًا. هذا لا يعني أننا لا نريد الوصول إلى الدور التالي. كل مباراة مهمة. علينا أن نتطور حتى تكون فرصة لنا. إنها منافسة مختلفة تمامًا ضد فريق له تاريخ في دوري أبطال أوروبا وخبرة وجودة".
