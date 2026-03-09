Getty Images Sport
مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم ماوريسيو بوكيتينو من بين المرشحين الذين اختارهم ريال مدريد لتولي منصب المدير الفني في الموسم المقبل
الوضع في مدريد
بدأ العملاق الإسباني الموسم تحت قيادة المدرب الجديد شابي ألونسو، الذي تم تعيينه بعد أن قاد باير ليفركوزن للفوز بلقب الدوري الألماني. ألونسو، لاعب وسط ريال مدريد السابق، كان مرشحاً منذ فترة طويلة لهذا المنصب، وتم تعيينه الصيف الماضي ليحل محل كارلو أنشيلوتي، الذي تولى تدريب منتخب البرازيل.
لكن ألونسو لم يستمر سوى بضعة أشهر، حيث تم إقالته في يناير، واتجه النادي إلى لاعب سابق آخر، ألفارو أربيلوا، لتولي المنصب. كان أربيلوا يدير فريق الشباب، وتشير التقارير إلى أن المدرب سيحتاج إلى تجاوز التوقعات بشكل كبير للحفاظ على منصبه.
بوتشيتينو مرشح
وفقًا لـ ESPN، فإن بوكيتينو هو أحد المدربين الذين اختارهم النادي ضمن قائمة المرشحين قبل صيف هذا العام. يقيّم ريال مدريد مرشحين مختلفين، ولا يزال هذا المنصب يعتبر قمة هذا الرياضة، مما يجعل هناك عددًا كبيرًا من المرشحين لتولي هذا المنصب.
يتمتع بوكيتينو بخبرة في الدوري الإسباني، حيث لعب مع إسبانيول ودربه، كما أن له تاريخًا حافلًا مع توتنهام وباريس سان جيرمان وتشيلسي، وهي بعض من أفضل الأندية في العالم.
ارتبط اسم الأرجنتيني بالعودة إلى أوروبا طوال فترة عمله مع المنتخب الأمريكي، لا سيما مع تقارير تشير إلى أنه قد يعود إلى توتنهام بعد كأس العالم.
مسار المنتخب الأمريكي لكرة القدم
يقترب بوكيتينو من المرحلة الأخيرة من دورة كأس العالم هذه، بعد أن انضم إلى المنتخب الأمريكي في منتصفها. وقد كُلف بمهمة قيادة الولايات المتحدة إلى كأس العالم على أرضها، وهذا الكأس العالمي يقترب بسرعة.
ستخوض الولايات المتحدة مباريات ودية في مارس ضد البرتغال وبلجيكا قبل أن يحدد بوكيتينو قائمة لاعبيه لكأس العالم في 24 مايو. ستلعب المنتخب بعد ذلك مباريات ودية قبل كأس العالم ضد السنغال وألمانيا قبل مباراتها الافتتاحية في البطولة ضد باراغواي في 12 يونيو.
ماذا سيحدث بعد ذلك لريال مدريد؟
يحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق أربع نقاط عن برشلونة مع تبقي 11 مباراة على نهاية الموسم المحلي. لكن الأنظار كلها تتجه إلى دوري أبطال أوروبا في مدريد، حيث سيواجه فريق أربيلوا مانشستر سيتي في مباراة ذهاب وإياب في دور الـ16 التي تبدأ يوم الأربعاء.
