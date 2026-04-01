مدرب المغرب: لا أحد يشبه البرازيل.. وهذا تعليقي على احتفالات السنغال

أبدى محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي، سعادته بالفوز على باراجواي في مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم 2026، فيما قلل من أهمية احتفالات منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق المنتخب المغربي فوزًا وديًا على نظيره باراجواي بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت مساء أمس الثلاثاء بمدينة لانس الفرنسية.

ويأتي الفوز بعد أيام من التعادل مع منتخب الإكوادور في مباراة ودية أخرى أقيمت بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويستعد منتخب المغرب لخوض كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم البرازيل، وهايتي، وأسكتلندا.

وتحدث وهبي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، عن أكثر من ملف، أبرزها مجريات مباراة باراجواي، والمنتخب البرازيلي أبرز منافسيه في كأس العالم، إضافة إلى احتفال المنتخب السنغالي باللقب الأفريقي رغم أن القضية مازالت منظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس".