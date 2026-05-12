"رفضت التخلي عن مبادئي".. مدرب البرتغال الأسبق يكشف سر تدهور علاقته برونالدو!

أصر المدرب السابق للمنتخب الوطني على أن الحفاظ على السلطة واتخاذ القرارات المستقلة كانا جزءين أساسيين من دوره، حتى عند التعامل مع لاعبين بارزين. وفي معرض حديثه عن الفترة التي قضاها في تدريب البرتغال، أقر بينتو بأن علاقته مع رونالدو لم تكن كما كانت في بداية ولايته.

"إذا سألتني ما إذا كانت العلاقة كما كانت في البداية، فإن الإجابة هي لا، إذا كان عليّ التخلي عن مبادئي من أجل الحفاظ على العلاقة... فلا. الأمر لا يتعلق بالعناد، بل بالقناعة. إنهم يدفعون للمدربين ليتخذوا القرارات. إذا سمحنا للآخرين باتخاذ القرارات نيابة عنا، فإننا نكون غير أمناء تجاه من يدفعون لنا؛ فنحن نتقاضى أجرًا لنتخذ القرارات، لكننا لا نفعل ذلك".