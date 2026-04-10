Goal.com
مباشر
Holstein Kiel v FC Schalke 04 - 2. BundesligaGetty Images Sport
Ryan Tolmich

ترجمه

مدافع المنتخب الأمريكي لكرة القدم جون تولكين يتعرض لإصابة خلال فوز فريقه على هولشتاين كيل

تعرض جون تولكين، مدافع المنتخب الأمريكي لكرة القدم للرجال، لإصابة في ساقه على ما يبدو أثناء مشاركته مع فريق هولشتاين كيل يوم الجمعة. وقد وقعت الإصابة بعد مرور سبع دقائق فقط من بداية مباراة كيل ضد فورتونا دوسلدورف، مما اضطر الظهير إلى الخروج مبكراً من الملعب، وأثار قلق كل من النادي والمنتخب مع دخول الموسم مرحلته النهائية.

  • Holstein Kiel v VfB Stuttgart - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    ماذا حدث

    كان تولكين لاعباً أساسياً في فريق كيل منذ انتقاله إلى أوروبا في يناير 2025، وقد خاض 26 مباراة مع النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني هذا الموسم. وجاءت مباراة هذا الأسبوع ضد دوسلدورف، وقد تكون لها تأثير كبير.

    بعد سبع دقائق من بدء المباراة، سقط تولكين مصابًا في ساقه على ما يبدو، وحل محله ماركو إيفيزيتش. واصل كيل مسيرته وحقق فوزًا بنتيجة 2-1 قد يكون حاسمًا لموسمه، لكن إصابة تولكين قد يكون لها تأثير دائم على النادي والمنتخب واللاعب نفسه.

    • إعلان
  • United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    تأثير المنتخب الأمريكي لكرة القدم

    ورغم أن تولكين لم يشارك في معسكر المنتخب الأمريكي لكرة القدم في شهر مارس، إلا أنه كان بالتأكيد ضمن المرشحين للمشاركة في كأس العالم بعد مشاركته في كل من كأس الذهب وخلال فترة الخريف. وقد برز بشكل لافت في فوز المنتخب الأمريكي 5-1 على أوروغواي في نوفمبر، حيث قدم المدافع السابق لفريق نيويورك ريد بولز ما قد يكون أفضل أداء دولي له.

    وقد خسر المنتخب الأمريكي بالفعل أحد المرشحين للمشاركة في كأس العالم بسبب الإصابة هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يغيب باتريك أجيمانغ عن كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في وتر العرقوب أثناء لعبه مع ديربي كاونتي.

  • VfL Wolfsburg v Holstein Kiel - DFB Cup: Round TwoGetty Images Sport

    أخبار سيئة لكييل

    تشهد قاع جدول ترتيب الدوري الألماني الثاني منافسة شرسة، رغم أن النقاط الثلاث التي حصدها فريق كيل يوم الجمعة ستساعده بشكل كبير. ولا يفصل سوى ست نقاط بين المركز العاشر والمركز الثامن عشر، مما يعني أن المنافسة ستكون محتدمة في المباريات الخمس الأخيرة التي سيخوضها كيل هذا الموسم. لكن قد يضطر الفريق إلى خوض هذه المباريات بدون تولكين، وذلك حسب خطورة الإصابة.
  • Holstein Kiel v VfL Bochum 1848 - BundesligaGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    يعود فريق هولشتاين كيل إلى الملاعب يوم الجمعة المقبل لمواجهة فريق كايزرسلاوترن، الذي يحتل المركز السابع ويبدو في مأمن نسبياً. أما لاعبو المنتخب الأمريكي لكرة القدم، فسيتطلعون إلى شهر مايو، عندما يعلن ماوريسيو بوتشيتينو عن تشكيلة المنتخب.