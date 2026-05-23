"أمر مشين".. عائلة ماجواير تفتح النار على توخيل بعد استبعاده من المونديال!

اتخذت تداعيات إعلان توخيل لقائمة كأس العالم طابعًا شخصيًا، حيث قادت عائلة ماجواير تمردًا علنيًا ضد مدرب إنجلترا. وشكل استبعاد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا صدمة كبيرة، لا سيما وأنه جاء إلى جانب أسماء من العيار الثقيل مثل فيل فودين وكول بالمر، مما أثار رد فعل عنيفًا وفوريًا من أقاربه الذين وصفوا القرار بأنه "مشين".

وعبرت زوجة ماجواير، فيرن، عن حزنها الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "أشعر بحزن يفوق الوصف من أجلك. لم يكن هناك أي شيء آخر يمكنك فعله لإثبات جدارتك. لست بحاجة لإخبارك بمدى الإعجاب الذي تحظى به، لكن من المؤسف أنك كنت تواجه رأيًا أحاديًا".

وهو نفس الشعور الذي رددته والدة المدافع، زوي، التي صرحت: "أشعر بالاشمئزاز تمامًا. لم يكن بوسعك تقديم المزيد. ارفع رأسك عاليًا.. إنه أمر مشين".