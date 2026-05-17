مخاوف كبرى.. نجم المنتخب الألماني قد يغيب عن كأس العالم بعد تعرضه لإصابة خطيرة!

وأظهرت لقطات تلفزيونية قدم ستاش وهي مغطاة بالدماء، مع إصابة واضحة في ركبته أيضًا. واضطر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى الخروج على نقالة، وحل جويل بيرو محله بعد ذلك بوقت قصير.

ورغم عدم توفر تشخيص نهائي بعد المباراة، فإن الإصابة من المرجح أن تضر بفرصه في الانضمام إلى المنتخب الألماني للمشاركة في كأس العالم.

ومن المقرر أن يعلن المدرب الوطني يوليان ناجلسمان عن تشكيلة الفريق يوم الخميس المقبل.