قدّم منتخب المغرب الأول لكرة القدم نتيجة رائعة أخرى، في بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بعد التعادل (1-1) مع البرازيل، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

هذه المرة.. فاز المغرب (1-0) ضد منتخب اسكتلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات "المجموعة الثالثة" ببطولة كأس العالم؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وشهدت مباراة المغرب واسكتلندا، حضور المدير الفني الإسباني الكبير بيب جوارديولا؛ الذي أعلن رحيله عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا، بنهاية الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026.

ولا أحد يعلم وجهة جوارديولا القادمة - حتى الآن -؛ إلا أن المؤشرات تذهب إلى أنه سيأخُذ راحة لمدة عام، ثم يعود بعدها من بوابة منتخب ما.

وعلى الورق.. جوارديولا لن يتولى إلا قيادة منتخب كبير، يستطيع به تحقيق لقب كأس العالم 2030؛ إذا قرر البُعد عن تدريب الأندية، خلال الفترة القادمة.

وبما أن الفيلسوف الإسباني حضر مباراة المغرب واسكتلندا؛ فإننا من الممكن أن نطرح سؤالًا مثيرًا، وهو: "هل يُمكن لأسود الأطلس أن يغروا البيب يومًا ما؟!".

المغرب أصبح منتخبًا كبيرًا أساسًا، في السنوات الماضية، كما أن مستقبله مشرق للغاية، مع بعض الإغراءات الأخرى؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: منتخب المغرب "رابع العالم" في كأس العالم 2022، ويواصل نتائجه الجيدة في نسخة 2026.

* ثانيًا: أبرز نجوم منتخب المغرب من صغار السن، كما أن هُناك قاعدة شباب وناشئين قوية للغاية.

* ثالثًا: المغرب يستضيف بطولة كأس العالم 2030، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

أي أن هُناك الكثير من الإغراءات المغربية بالفعل، التي يُمكن أن تجذب المدربين العالميين الكبار؛ رغم أن الاتحاد المحلي للعبة "الجامعة"، أصبحت تعتمد على المدير الفني الوطني مؤخرًا.