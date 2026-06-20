"عندما يتم عزف النشيد الوطني نشعر بـالقشعريرة، وننتفض لتشريف وطننا"؛ هكذا صرح نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، على هامش بطولة كأس العالم 2026.
وبالحق.. نحن أمام "قول وفعل" من نجوم المغرب؛ فالمنتخب الوطني لا يزال يواصل مسيرته المونديالية الرائعة، منذ نسخة عام 2022 وإلى الآن.
وحتى لو لم يقدم "أسود الأطلس" مستوى فني كبير؛ إلا أنهم نجحوا في تحقيق 3 نقاط غالية، بالفوز على اسكتلندا (1-0).
هدف المغرب الوحيد في الشباك الاسكتلندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، جاء بواسطة المهاجم إسماعيل صيباري، بعد مرور دقيقة و10 ثواني فقط؛ ليكون الأسرع في تاريخ "أسود الأطلس"، بالمونديال.
وبهذا الفوز على اسكتلندا، وصل منتخب المغرب إلى نقطته الرابعة؛ ليتصدر جدول ترتيب "المجموعة الثالثة" مؤقتًا، والتي تضم البرازيل وهايتي أيضًا.
ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز منتخب المغرب على اسكتلندا، في الساعات الأولى من فجر يوم السبت..