محمد صلاح ينضم إلى ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم؟! إنتر ميامي «مستعد» لتقديم عرض انتقال لأيقونة ليفربول المغادرة
إنتر ميامي يضع نصب عينيه صفقة مذهلة لضم صلاح
أحدث صلاح ضجة كبيرة في عالم كرة القدم بتأكيده أنه سيغادر ليفربول في نهاية الموسم. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ذا إندبندنت»، فإن نادي إنتر ميامي مستعد لتقديم عرض لجذب صلاح عبر المحيط الأطلسي، وهو على استعداد لمنافسة العروض المربحة المقدمة من الدوري السعودي للمحترفين.
ومع ذلك، لن تخلو هذه الخطوة من التعقيدات. لا يمتلك ميامي حاليًا أي مقاعد متاحة للاعبين المعينين (DP)، وهي مطلوبة لتوقيع عقد مع لاعب من عيار صلاح خارج سقف الرواتب المحدد للدوري. ولتحويل هذه الخطوة الحلمية إلى حقيقة، سيحتاج النادي الذي يتخذ من فلوريدا مقرًا له إلى إجراء تعديل كبير في تشكيلة الفريق هذا الصيف لاستيعاب وصوله.
وداع عاطفي في أنفيلد
نشر صلاح مقطع فيديو مؤثراً للغاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليعلن رحيله الوشيك، ليُختتم بذلك مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت تسع سنوات، ساعد خلالها اللاعب المصري ليفربول على الفوز بجميع الألقاب الكبرى المتاحة.
داخل غرفة ملابس ليفربول، كانت ردود الفعل تعبر عن احترام عميق للاعب الذي شكل علامة فارقة في عصره. وكان الظهير الأيسر آندي روبرتسون، الذي انضم إلى أنفيلد في نفس فترة انتقال صلاح، من بين أول من أشاد به. "محمد، شكراً لك. كانت هذه أفضل 9 سنوات في حياتنا، مع ذكريات رائعة داخل الملعب وخارجه. لقد كانت متعة كبيرة أن أشاهدك وأكون جزءًا من رحلتك لتصبح الأفضل في ما تفعله وأحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول على الإطلاق"، كتب اللاعب الاسكتلندي.
الدوري السعودي للمحترفين يستقطب كبار مسؤولي نادي الريدز
قد تمتد الاضطرابات التي تشهدها ليفربول إلى ما هو أبعد من الملعب، حيث يشير تقرير نشرته صحيفة «الإندبندنت» إلى أن الدوري السعودي للمحترفين يستهدف كبار المسؤولين الرياضيين في النادي. فقد برز كل من رئيس قسم كرة القدم مايكل إدواردز والمدير الرياضي ريتشارد هيوز كهدفين رئيسيين للدوري الشرق أوسطي هذا الصيف. وترى قيادة الدوري أن إدواردز مرشح مثالي لشغل منصب إشرافي رفيع المستوى، في حين تم تحديد هيوز لشغل منصب رئيسي في نادي الهلال.
لم يعد إدواردز إلى مجموعة فينواي الرياضية إلا مؤخراً لقيادة نموذج متعدد الأندية. ومع تعليق هذه الخطط حالياً بعد أن اعتُبرت الأهداف الأوروبية مثل بوردو وخيتافي مبالغاً في تقييمها، فإن المسؤولين السعوديين مستعدون للانقضاض عليه في حال دفعه التغيير في الاستراتيجية إلى البحث عن تحدٍ جديد.
الأنظار تتجه نحو المجد في البطولة
مع تصدر أرسنال حالياً قمة الدوري الإنجليزي الممتاز وتخلف ليفربول عنه بـ 21 نقطة في المركز الخامس، تلاشت آمال «الريدز» في الاحتفاظ بلقبهم بالفعل. ونتيجة لذلك، تحولت جولة وداع صلاح لتركز بشكل كامل على مباريات الأدوار الإقصائية. وتتوقف الحملة الآن على مباراتين هامتين في ربع النهائي: مواجهة في كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ومباراة في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان. ويمنح النجاح في هاتين المباراتين المهمتين اللاعب المصري فرصة مثالية لإنهاء حقبة أنفيلد بمزيد من الألقاب.