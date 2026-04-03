Getty Images Sport
ترجمه
محمد صلاح «يستحق تمامًا» الإشادة الحارة التي يوجهها له ليفربول، في حين يأمل آرني سلوت أن يتمكن البطل المغادر من إضافة لقبين آخرين إلى رصيده من الألقاب
"سلوت" يحيي أحد رموز أنفيلد
وتطرق سלוט إلى تأكيد صلاح العلني بأنه سيغادر ليفربول عند انتهاء عقده هذا الصيف. وفي حديثه قبل مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، أعرب الهولندي عن إعجابه الشديد باللاعب الذي شكل علامة فارقة في تاريخ ميرسيسايد، مؤكدًا أن الترحيب الذي حظي به من الجماهير ووسائل الإعلام كان في محله تمامًا.
- Getty Images Sport
الجوائز والتوقيت
لقد كان المهاجم المصري حجر الزاوية في نجاح النادي على مدار ما يقرب من عقد من الزمان، ويؤمن مدربه بأن هذا التدفق العاطفي الحالي هو انعكاس مناسب لتأثيره. وعلى الرغم من تأكيد رحيله، شدد سلوت على أن صلاح لا يزال مركزاً على مهمته الأخيرة في أنفيلد.
وقال سلوت للصحفيين: "هل هو جاهز؟ نعم، إنه جاهز. تدرب أمس واليوم، وهو جاهز للعب. ما حدث منذ أن أعلن خبر رحيله هو ما يستحقه تمامًا. مسيرة لا تصدق في هذا النادي، كل ثلاثة أيام، الفوز بالبطولات، رأيت صورة جميلة له أمام جميع البطولات التي فاز بها، لذا آمل أن يتمكن من إضافة بطولتين أخريين قبل نهاية الموسم".
"دفعة معنوية؟ ربما للنادي، لكن هذا لا يهم بالنسبة لمو، وهذا ما أظهره، فهو دائمًا جاهز في أفضل حالة ممكنة وهذا لا يتغير، لقد بذل دائمًا كل ما في وسعه من أجل هذا النادي طوال السنوات. آمل أن يتمكن من تقديم المزيد، لكن هذا غير واقعي لأنه بذل كل ما لديه. إذا كان لدينا مو في نفس المستوى الذي كان عليه طوال سنوات عديدة، فسيكون ذلك عونًا كبيرًا لنا."
إرث صلاح في أنفيلد
انضم اللاعب الدولي المصري إلى ليفربول قادمًا من روما في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، أصبح أحد نجوم ميرسيسايد المفضلين، حيث سجل ما مجموعه 255 هدفًا وصنع 122 تمريرة حاسمة في 435 مباراة خاضها في جميع المسابقات. كما فاز صلاح بتسعة ألقاب في أنفيلد، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، إلى جانب حصوله على العديد من الجوائز الفردية في كرة القدم الإنجليزية.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بعد مواجهة مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، سيوجه الريدز أنظارهم على الفور إلى دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجهون باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي. ثم سيعودون إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة فولهام، حيث يحتل الريدز المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 31 مباراة، متأخرين بست نقاط عن المراكز الثلاثة الأولى.