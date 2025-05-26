Best EPL seasons GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

محمد صلاح وتييري هنري وأفضل المواسم الفردية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب

تستعرض مجلة «GOAL» أفضل المواسم التي شهدناها من لاعب واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1992-1993

لا يفوز أي لاعب بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بمفرده. فمن المستحيل ببساطة أن يقود أي فرد فريقه إلى الفوز دون وجود مجموعة من اللاعبين المتميزين تدعمه.

ومع ذلك، لا شك في أن بعض اللاعبين، على مدار الموسم بأكمله، يلعبون دوراً أكبر في نجاح النادي مقارنة بغيرهم، حيث يتجاوزون ما يُتوقع عادةً من حارس مرمى عظيم، أو مدافع مهيمن، أو لاعب وسط متعدد المواهب، أو مهاجم شامل.

وبالطبع، في بعض الأحيان لا تكفي هذه البطولات حتى للحصول على ميدالية الفائز، على الرغم من أن جهودهم الجبارة عادةً ما يتم تقديرها - وبحق - من قبل زملائهم.

مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، تقوم GOAL بالعد التنازلي لأفضل الحملات الفردية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بناءً على الإحصائيات والبطولات والتأثير العام...

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    13فيرجيل فان ديك (2018-2019)

    جعل ليفربول فيرجيل فان ديك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم عندما تعاقد معه قادماً من ساوثهامبتون في يناير 2018. وخلال موسم 2018-2019، أثبت بالضبط سبب ذلك.

    كان فريق الريدز بقيادة يورغن كلوب يفتقر بشدة إلى مدافع قلب مهيمن، وفي فان ديك، حصلوا على ما كانوا يبحثون عنه بالضبط. ربما لم يفز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الكامل الأول للاعب الهولندي مع النادي، لكنه كان مهيباً وهادئاً لدرجة أنه تم اختياره كأفضل لاعب في العام من قبل زملائه المحترفين.

    قال كلوب بعد فوز فان ديك بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين: "أعتقد أن الجميع لم يدركوا على الفور نوعية اللاعب الذي يختبئ وراء هذا الجسم الضخم، لكن الآن أصبح العالم بأسره على دراية بذلك! منذ اللحظة الأولى، كنت متحمساً للغاية للعمل معك، والآن أصبحت أنت الرجل المطلوب!"

  • Arsenal FC v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    12كيفن دي بروين (2019-20)

    لم يتمكن مانشستر سيتي من الفوز بالدوري في موسم 2019-2020، لكن ذلك لم يكن بسبب قلة الجهد من جانب كيفن دي بروين. فاللاعب البلجيكي أسطورة حقيقية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أحد أعظم اللاعبين الذين شهدتهم كرة القدم الإنجليزية على الإطلاق، وكان مستحقاً تماماً للفوز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين، وهي الأولى من جائزتين متتاليتين حصل عليهما.

    بالإضافة إلى تقديم 20 تمريرة حاسمة، سجل دي بروين 13 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أثبت أنه أفضل لاعب وسط مهاجم في كرة القدم العالمية.

    قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، خلال الموسم: "لقد كان دائماً رائعاً منذ أن عملنا معاً. التزامه مذهل. إنه لاعب رائع".

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-SUNDERLANDAFP

    11غاريث بيل (2012-2013)

    فاز غاريث بيل بجائزة أفضل لاعب في العام التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين (PFA) عام 2011، لكن فوزه الثاني بعد ذلك بعامين كان أكثر إثارة للإعجاب، حيث سجل الجناح الويلزي 21 هدفاً في الدوري، وهو أعلى رصيد له على مدار مسيرته.

    كانت العديد من تلك الأهداف مذهلة للغاية أيضًا، ومن غير المفاجئ أنها جذبت انتباه ريال مدريد، الذي تعاقد مع بيل من توتنهام في صيف 2013 مقابل مبلغ قياسي عالمي.

    وكما أشار أندريه فيلاس-بواس، مدرب توتنهام آنذاك، استفاد الظهير الأيسر السابق بشكل كبير من منحه دورًا حرًا في الهجوم، وكان "رائعًا" حقًا طوال الموسم.

  • LIVERPOOL V BLACKBURGetty Images Sport

    10آلان شيرر (1994-1995)

    لربما كان مانشستر يونايتد قد فاز بجميع ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار عقد كامل لو تمكن السير أليكس فيرجسون من إقناع آلان شيرر بالانتقال إلى أولد ترافورد في صيف عام 1992. ومع ذلك، اختار اللاعب الدولي الإنجليزي الانضمام إلى بلاكبيرن روفرز، الذي قاده إلى أول لقب بطولة له منذ 81 عامًا في عام 1995، مسجلاً 34 هدفًا في 42 مباراة.

    وكما قال كولين هندري، المدافع السابق في فريق روفرز، لاحقاً: "لا يمكنك التحدث عن ذلك الموسم دون ذكر آلان شيرر. عدد الأهداف التي سجلها يقول كل شيء عنه وعن مدى أهميته بالنسبة لنا. من الواضح أنك تحتاج إلى لاعبين جيدين في كل مركز للفوز بالدوري، لكنك تحتاج إلى الأهداف، وكان هو لاعباً من الطراز العالمي".

  • Eric Cantona Manchester UnitedHulton Archive

    9إريك كانتونا (1992-1993)

    في 27 نوفمبر 1992، وافق نادي ليدز يونايتد بشكل مفاجئ على بيع إريك كانتونا إلى مانشستر يونايتد، بعد أشهر قليلة فقط من قيادة فريق هوارد ويلكينسون للفوز بلقب الدوري الإنجليزي. كانت صفقة انتقال من شأنها أن تغير مسار تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

    كان مانشستر يونايتد يعاني بشدة حتى وصول الفرنسي إلى أولد ترافورد. كانوا في حاجة ماسة إلى هداف؛ وما حصلوا عليه كان أيقونة. "كان يتمتع بتلك الهالة والحضور"، أوضح بول إنس، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق. "لقد أزال المسؤولية عن كاهلنا. كان الأمر كما لو أنه قال: 'أنا إريك، وأنا هنا لأفوز باللقب من أجلكم'."

    وقد فعل كانتونا ذلك بالضبط، حيث قاد مانشستر يونايتد إلى أول لقب في الدوري الممتاز منذ عام 1967 بفضل قدرته الرائعة على تسجيل الأهداف وصنعها.

  • Chelsea's John Terry (C) celebrates scorAFP

    8جون تيري (2004-2005)

    قد لا يكون جون تيري محبوبًا من الجميع كشخص، لكن لا شك في قدراته كلاعب. فقد كان بطل تشيلسي الذي نشأ في صفوف النادي قائدًا وحامل لواءً وأسطورةً في شخص واحد.

    قضى تيري ما يقرب من عقدين كاملين في الفريق الأول في ستامفورد بريدج، وكان عنصراً أساسياً في ترسيخ مكانة البلوز كقوة كبرى في كرة القدم الإنجليزية. في الواقع، تم اختيار تيري كأفضل لاعب في العام من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في موسم 2004-2005، بعد أن قاد تشيلسي إلى أول لقب له في الدوري الممتاز منذ 50 عاماً، من خلال تنظيمه البارع للدفاع الذي لم يستقبل سوى 15 هدفاً في 38 مباراة - وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال صامداً حتى اليوم.

    قال جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي آنذاك: "إنه مذهل للغاية. بالنسبة لي، هو أفضل مدافع قلب في العالم".

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-NOTTINGHAM FORESTAFP

    7إرلينغ هالاند (2022-2023)

    من المضحك التفكير في الأمر الآن، لكن بعض المحللين لم يصدقوا أن إرلينغ هالاند سيكون بنفس القدر من الإنتاجية في إنجلترا كما كان في ألمانيا - لا سيما بعد أدائه غير المقنع في خسارة مانشستر سيتي أمام ليفربول في مباراة درع المجتمع لعام 2022.

    ومع ذلك، لم يضيع النرويجي أي وقت في إسكات المشككين. سجل المهاجم هدفين في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهى به الأمر إلى تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بتسجيله 36 هدفاً في 35 مباراة فقط.

    قال بيب جوارديولا: "إنه أمر لا يصدق. إنه شخص فريد من نوعه. إنه لاعب مميز، ولكنه أيضًا شخص مميز. إنه إنجاز رائع".

  • Roy KeaneGetty Images Sport

    6روي كين (1999-2000)

    إن لم يكن أكثر لاعبي خط الوسط هيمنةً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، فهو بالتأكيد الأكثر إثارة للرعب. كان روي كين قائد مانشستر يونايتد المثالي في عهد السير أليكس فيرجسون، ذلك المثالي المتشدق الذي وضع معاييرًا في التزام القضى والقضايا كان على كل من في النادي اتباعها.

    كان كين مشهورًا بوضوح بمثابرته، لكنه كان أيضًا لاعب كرة قدم رائعًا قادرًا على التحكم في وتيرة المباريات، وكان في ذروة قوته المطلقة في موسم 1999-2000، عندما حصل على لقب أفضل لاعب في العام من كل من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA) ورابطة كتاب كرة القدم (FWA) بعد أن قاد يونايتد إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي.

    كان فيرجسون "مسرورًا" لأن كين حصل على تقدير فردي لأدائه المؤثر والمتسق بشكل لا يصدق، لكنه لم يستطع مقاومة توجيه انتقاد إلى رابطة كتاب كرة القدم (FWA) لتجاهلها مساهمة اللاعب الأيرلندي في تحقيق مانشستر يونايتد للثلاثية في عام 1999.

    قال الاسكتلندي: "هذه الجائزة تعوض عن العام الماضي، عندما اعتقدت أن روي كان يجب أن يكون لاعب العام".

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    5محمد صلاح (2017-2018)

    بعد أن فقد ثقته بنفسه تمامًا تحت قيادة جوزيه مورينيو في تشيلسي، أعاد محمد صلاح إحياء مسيرته في الدوري الإيطالي، أولاً مع فيورنتينا ثم مع روما، قبل أن يصل إلى أنفيلد في يوليو 2017.

    لم يتوقع أحد في أنفيلد أن يكون اللاعب المصري بهذه الإنتاجية في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولا ننسى أن يورغن كلوب كان في الواقع يفضل التعاقد مع جوليان براندت.

    ومع ذلك، سرعان ما أذهل صلاح كلوب - تمامًا مثل الجميع في إنجلترا، حيث حطم الجناح الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز في عامه الأول مع النادي بتسجيله 32 هدفًا في 36 مباراة.

    وقد عبر بيليه عن رأي الجميع عندما قال: "يا له من موسم! كان من الرائع مشاهدتك".

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    4محمد صلاح (2024-2025)

    ومن المناسب تمامًا أن يكون محمد صلاح هو اللاعب الوحيد الذي يظهر مرتين في قائمتنا، حيث يمكنه الآن أن يدعي لقب أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

    في موسمه الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعمر 32 عامًا، قدم "الملك المصري" لليفربول أفضل موسم له على الإطلاق، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 18 آخر.

    وبذلك، لم يكتف صلاح بدفع الريدز نحو اللقب قبل أربع جولات من نهاية الموسم، بل عادل أيضًا الرقم القياسي للدوري الإنجليزي الممتاز في عدد المشاركة في الأهداف (47) الذي سجله آندي كول وآلان شيرر خلال حقبة الـ42 مباراة، بينما أصبح في الوقت نفسه أول لاعب على الإطلاق يفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم، وجائزة الحذاء الذهبي، وجائزة صانع الألعاب في نفس الموسم.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MANUTD-AALBORGAFP

    3كريستيانو رونالدو (2007-2008)

    أثبت كريستيانو رونالدو أنه أفضل لاعب في إنجلترا خلال موسم 2006-2007. وفي الموسم التالي، أثبت مهاجم مانشستر يونايتد أنه أفضل لاعب في العالم.

    كان البرتغالي قد وصل إلى أولد ترافورد وهو مراهق نحيف يتمتع بمجموعة رائعة من الحيل واللمسات الفنية. وبحلول عام 2008، أصبح لاعباً ذو بنية بدنية خارقة، وشخصية مهيبة تتمتع بالقوة والفعالية في آن واحد.

    سجل رونالدو 31 هدفاً في 34 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز ليس فقط بجائزة الحذاء الذهبي، بل أيضاً بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، مما جعل فوزه الأول بجائزة الكرة الذهبية أمراً شكلياً.

    قال السير أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد: "كريستيانو يستحقها حقًا عندما تنظر إلى ما فعله هذا العام. إن تسجيل 42 هدفًا [في جميع المسابقات] من مركز الجناح أمر مذهل".

  • Thierry Henry of Arsenal celebrates Getty Images Sport

    2تييري هنري (2002-2003)

    كان بافيل نيدفيد مندهشًا مثل الجميع عندما فاز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2003 متفوقًا على تييري هنري. وقال اللاعب التشيكي آنذاك: «بالنسبة لي، تييري هو أفضل مهاجم في العالم حاليًا» - ولم يكن مخطئًا.

    ربما يكون فريق أرسنال الذي يلعب له هنري قد فشل في أوروبا، حيث لم يتمكن حتى من الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا 2002-2003، لكن الفرنسي كان لا يمكن إيقافه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح أول (ولا يزال الوحيد) لاعب يسجل ويصنع 20 هدفاً أو أكثر في موسم واحد.

    وكما قال أرسين فينجر، مدرب أرسنال آنذاك: "لا يمكن مقارنة أي من كبار الهدافين في التاريخ بسجله في صناعة الأهداف".

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1لويس سواريز (2013-2014)

    كان لويس سواريز في حالة من الحزن الشديد بعد التعادل الدرامي 3-3 مع كريستال بالاس في ملعب سيلهورست بارك، والذي قضى فعليًا على آمال ليفربول في الفوز بلقب الدوري لموسم 2013-2014 - وكان من السهل فهم السبب. قد لا يكون الأوروغواياني شخصية محبوبة بشكل خاص، لكن لا أحد ينكر حقيقة أنه بذل جهدًا أكبر من أي لاعب آخر في محاولة لإنهاء جفاف «الريدز» عن اللقب.

    طوال جزء كبير من الموسم، كان سواريز ببساطة لا يمكن إيقافه، قوة طبيعية لا هوادة فيها في الهجوم أرهبت المدافعين بضغطه وقدرته المذهلة على الاحتفاظ بالكرة في أصغر المساحات.

    سجل 31 هدفاً في 33 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي وجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، كما حصل على لقب أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA) ورابطة كتاب كرة القدم (FWA).

    "إنه مزيج نادر، أن تكون لاعب كرة قدم خارقًا مستعدًا لاستخدام موهبته في تقديم المساعدة وتهيئة الأهداف لزملائه في الفريق دون أنانية"، كتب ستيفن جيرارد لاحقًا في تكريم للرجل الذي يعتبره أفضل لاعب لعب بجانبه على الإطلاق.