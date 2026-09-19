جلطة سراي أم مانشستر يونايتد؟: محمد صلاح كسر تقاليد الأتراك "بعقله" .. ارتدِ قميص "صاحب الهاتريك" يا أوسيمين!

من كان ينظر إلى وضع طرابزون سبور قبل المباراة، سيقول إن جلطة سراي سيخرج بفوز مطمئن، أمام فريق يلعب المباراة الأولى مع مدربه الجديد "توماس ريس"، فضلًا عن نتائجه المتخبطة في الدوري، ولعلّ هذا كان يصبّ في مصلحة صلاح ورفاقه؛ كون جلطة سراي لعب بطمأنينة الصدارة، رغم افتقاده لهدّافه النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي يغيب بسبب الإصابة.

صلاح بدا وكأنه استعاد روح ليفربول، خاصة في مواجهاته أمام مانشستر يونايتد، الذي كان ضحيته المفضلة في إنجلترا، فسواء كان الجناح المصري في أوج حالاته أو ليس كذلك، كان "يتعملق" أمام اليونايتد، وهو الذي سجّل 16 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة في 18 مباراة أمامه.

وما يمكن قوله، إن صلاح دومًا ما كان يجد ضحية من الكبار، في مسيرته، سواءً كان مع الطرف الأضعف أم في قمة كروية، في ظاهرة تاريخية نستعرضها في النقاط التالية..

* مع المقاولون العرب، كان أول أهدافه في الدوري المصري، في مرمى الأهلي.

* في فترته الاحترافية الأولى مع بازل، برز تألقه خاصة في الدوري الأوروبي، حينما تمكن من التسجيل ضد توتنهام وتشيلسي.

* مع تشيلسي، وقّع على أول أهدافه في الدوري الإنجليزي، في شباك آرسنال.

* عندما انتقل إلى فيورنتينا، لم يجد معاناة في هز شباك إنتر في الدوري الإيطالي، أو يوفنتوس الذي سجل ضده مرتين في كأس إيطاليا.

أما عن فترته مع روما وليفربول، فحدث ولا حرج، فإن صلاح لم يخطئ في دك شباك الكبار، إلا أن ما ذكرته بالأعلى كان مثالًا على أن قائد الفراعنة، كان دائمًا ما يجد ضحيته من الكبار، حتى وإن كان من الطرف الأضعف، أو في مباراة قمة.