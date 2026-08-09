وسط الأفراح التي يعيشها النجم المصري محمد صلاح في طرابزون التركية، على خلفية الاستقبال التاريخي الذي حظى به من جماهير نادي المدينة، أتى ما يعكر صفو أيامه من قبل العاصمة المصرية "القاهرة"، حيث مطلوب "بشخصه" لأداء "يمين حاسمة" في دعوى قضائية.
محمد صلاح "مُجبر" على العودة لمصر بسبب دعوى قضائية ضده .. والشاكي: تحركت بموجب توكيل عام ولم أتقاضى أتعابي!
ما القصة؟
أقام المحامي عمرو فرج الله مرسي عبدالتواب دعوى قضائية ضد محمد صلاح، متهمًا إياه بالامتناع عن سداد أتعاب محاماة في عدة قضايا، تولى مهامها بتوكيل مباشر من النجم المصري.
وقررت محكمة القاهرة الجديدة؛ الدائرة 14 مدني كلي، اليوم الأحد، حضور صلاح بـ"شخصه" في السادس من سبتمبر المقبل، لأداء اليمين الحاسمة في القضية.
وأشارت المحكمة في منطوق حكمها إلى أنه حال تخلف المحترف المصري عن الحضور لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائه، فإنه يعد قانونًا ناكلًا عن اليمين، ويترتب عليه الأثر القانوني المقرر لذلك.
فيما تقرر تأجيل تحديد قيمة أتعاب المحاماة التي يطالب بها المحامي عمرو فرج الله إلى حين صدور الحكم النهائي للقضية.
- Getty
مطالب مقيم الدعوى
المحامي عمرو فرج الله يطالب بإلزام صلاح بسداد أتعاب المحاماة المستحقة عن قضايا وأعمال إدارية واستشارات قانونية، يدعي أنه قام بها لصالحه.
ويطالب مقيم الدعوة بإلزام نجم طرابزون سبور الجديد بدفع تعويض مناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، نتيجة عدم سداد الأخير لأتعابه المالية لفترة طويلة، وما ترتب عليه من تكبده أعباء مالية للصرف على قضاياه.
واستند عمرو فرج الله ادعى في مطالبه إلى توكيل رسمي عام، صادر من مكتب توثيق مدينة نصر أول في 20 من يوليو 2012 لصالحه، كان يباشر من خلاله القضايا الخاصة بصاحب الـ34 عامًا، مشددًا على أن التوكيل ظل ساريًا على تاريخ تنحيه بموجب إنذار إخطار بتاريخ 25 أغسطس 2025.
تصريحات مقيم الدعوى
من جانبه، أدلى المحامي عمرو فرج الله بتصريح مقتبض للصحافة عقب قرار محكمة القاهرة الجديدة بتحديد جلسة السادس من سبتمبر المقبل، لأداء صلاح اليمين الحاسمة في القضية.
واكتفى المحامي بقول: "الدعوى لإثبات حقي، ولن أتحدث عن أي شيء آخر حاليًا".
- AFP
وماذا بعد؟
حتى الآن من غير الواضح ما إذا كان محمد صلاح سيستجيب لقرار المحكمة ويعود للقاهرة لأداء اليمين الحاسمة في القضية أم لا.
لكن مو يستعد حاليًا لاستهلال مشواره في طرابزون سبور في 15 من أغسطس الجاري، حيث يلتقي بقاسم باشا، ضمن الجولة الأولى من الدوري التركي 2026/27.
ويرتبط الفريق التركي بمباراة في اليوم المحدد لأداء اليمين الحاسمة في قضية "أتعاب المحاماة"، حيث يلتقي بجانتشلاربيرليي، ضمن الدوري التركي.
يذكر أن طرابزون سبور كان قد نجح في خطف صفقة محمد صلاح من أنياب بشكتاش، خلال الصيف الجاري، بعقد لمدة سنتين، يتقاضى موجبه 17 مليون يورو سنويًا.
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