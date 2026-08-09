محمد صلاح "مُجبر" على العودة لمصر بسبب دعوى قضائية ضده .. والشاكي: تحركت بموجب توكيل عام ولم أتقاضى أتعابي!

أقام المحامي عمرو فرج الله مرسي عبدالتواب دعوى قضائية ضد محمد صلاح، متهمًا إياه بالامتناع عن سداد أتعاب محاماة في عدة قضايا، تولى مهامها بتوكيل مباشر من النجم المصري.

وقررت محكمة القاهرة الجديدة؛ الدائرة 14 مدني كلي، اليوم الأحد، حضور صلاح بـ"شخصه" في السادس من سبتمبر المقبل، لأداء اليمين الحاسمة في القضية.

وأشارت المحكمة في منطوق حكمها إلى أنه حال تخلف المحترف المصري عن الحضور لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائه، فإنه يعد قانونًا ناكلًا عن اليمين، ويترتب عليه الأثر القانوني المقرر لذلك.

فيما تقرر تأجيل تحديد قيمة أتعاب المحاماة التي يطالب بها المحامي عمرو فرج الله إلى حين صدور الحكم النهائي للقضية.



