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Mohamed Salah Egypt GFXGOAL
أحمد فرهود

محمد صلاح ضد أنجولا: حسام حسن يخنقه وزملاؤه يتجاهلوه.. "يا ليته يظهر مع مصر بنسخة طرابزون سبور الذي سخرتم منه"!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
مصر
طرابزون سبور
حسام حسن
هيثم حسن
أنجولا
مصر ضد أنجولا
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

ماذا قدّم محمد صلاح؟!..

"حضر من تركيا بجسده فقط"؛ هكذا هو عنوان ظهور النجم الكبير محمد صلاح مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، في مواجهة أنجولا.

صلاح شارك لمدة 61 دقيقة فقط، في تعادل مصر (0-0) مع أنجولا مساء يوم الجمعة؛ وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثانية" بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

وخلال الـ61 دقيقة التي شارك فيها، لم نُشاهد الكثير من صلاح ضد أنجولا؛ رغم أن اللاعب يمر بأفضل مرحلة مع فريقه التركي طرابزون سبور، الذي انضم إليه في صيف العام الحالي.

نعم.. صلاح لم يظهر هجوميًا، سوى في لعبة وحيدة فقط؛ وبخلاف ذلك ظل مختفيًا تمامًا، حتى تم استبداله بزميله أحمد سيد زيزو.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور محمد صلاح ضد منتخب أنجولا..

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    محمد صلاح.. فارق في الأداء بين طرابزون سبور ومنتخب مصر!

    رغم كل التقليل والسخرية من ناديه التركي؛ إلا أننا شاهدنا "نسخة أفضل بكثير" من النجم المصري محمد صلاح بقميص طرابزون سبور، بالمقارنة مع منتخب مصر الأول لكرة القدم.

    نعم.. صلاح تألق في معظم مباريات فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم، مهما كانت النتيجة "فوز، تعادل أو خسارة"؛ وهو ما يظهر في أرقامه الرائعة خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على النحو التالي:

    * مباريات: 8.

    * دقائق: 635.

    * مساهمات تهديفية: 9.

    * أهداف: 7.

    * تمريرات حاسمة: 2.

    أما في مباراته مع منتخب مصر ضد أنجولا، مساء يوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثانية" بتصفيات كأس أمم إفريقيا، لم نُشاهد أي شيء من صلاح تقريبًا.

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  • Mohamed Salah (Goal Only)Goal AR

    سبب نسخة محمد صلاح المتألقة مع نادي طرابزون سبور!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نتحدث عن سبب اختلاف أداء النجم محمد صلاح بقميص نادي طرابزون سبور التركي، بالمقارنة مع منتخب مصر الأول لكرة القدم.

    وربما يعود تألُق صلاح، في معظم مباريات طرابزون سبور؛ إلى مجموعة من الأسباب المهمة، أبرزها هي:

    * أولًا: نجوم طرابزون سبور يلعبون جميعًا؛ لخدمة صلاح.

    * ثانيًا: إعطاء الحرية لصلاح؛ للانطلاق من الجناح الأيمن إلى العمق.

    أي أن صلاح يحصل على مساحة واسعة مع طرابزون، ما بين الجناح الأيمن والعمق؛ يستطيع التحرك فيها بحرية، من أجل التمرير أو التسديد.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حسام حسن "يخنق" محمد صلاح.. وزملاؤه يتجاهلوه!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ فلنتطرق الآن إلى سبب معاناة النجم محمد صلاح في مباراة منتخب مصر ضد أنجولا، ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثانية" بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

    معاناة صلاح في هذه المباراة؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط السريعة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم تلقيه أي مساعدة من زملائه في المنتخب.

    * ثانيًا: خنقه بخطة المدير الفني للمنتخب حسام حسن.

    وبخصوص النقطة الأولى؛ نستطيع التأكيد على أن منتخب مصر ونجومه لم يلعبوا أبدًا لخدمة صلاح أو مساعدته، بل يكون الأخير هو المُطالب بالتحرك وصناعة الهجمات وحتى التسجيل.

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ فيكفي أن نقول بإن حسام أشرك صلاح كمهاجم ثانٍ بجوار مصطفى زيكو، بينما تواجد هيثم حسن على الجناح الأيمن.

    هُنا.. وجد صلاح نفسه مخنوقًا حرفيًا؛ فهو لم يستطع الذهاب إلى الجناح الأيمن بسبب هيثم، كما لم يجد مساحة في العمق بسبب تحركات زيكو والرقابة الدفاعية من أنجولا.

    والمشكلة الأكبر؛ أن هيثم ظل ملازمًا الجناح الأيمن طوال الوقت، حيث لم نجد تبادل المراكز بينه وصلاح أبدًا.

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  • imago-sport-1083777535.jpgAnadolu Agency

    روشتة الحصول على نسخة محمد صلاح "الأفضل"!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أنه على منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، أن يقوم بالآتي للحصول على أفضل نسخة من النجم محمد صلاح:

    * أولًا: إشراك مهاجم صريح وحيد، على أن يتواجد صلاح خلفه.

    * ثانيًا: إشراك صلاح في مركزه الأصلي كجناح أيمن، بشرط أن يتحصل على حرية الذهاب للعمق.

    مثلًا في بطولة كأس العالم 2026، كان صلاح يلعب في العمق أكثر؛ ولكن خلف المهاجم ولم يتقيّد بدور رأس الحربة الثاني، مثلما شاهدناه في معظم الدقائق ضد منتخب أنجولا مساء الجمعة.

    المهم أنه في كلتا الحالتين؛ سيحتاج صلاح أن يكون مهاجم منتخب مصر من هؤلاء الذين يجيدون فتح المساحات، ويتحركون باستمرار.

    بمعنى.. أن يقوم المهاجم المصري بسحب مدافعي الخصم معه، بتحركاته المستمرة؛ ليفتح المساحة إلى صلاح للقدوم من الخلف إلى الأمام، أو التحرك من الجناح الأيمن للعمق.

    كذلك سيكون على نجوم منتخب مصر أن يساعدوا صلاح، خاصة الجناح الأيمن هيثم حسن؛ وذلك بتبادل المراكز، وعدم الالتزام بالخط فقط.