ابتسامة ترعب جماهير ليفربول ومصر: صلاح عانى أمام "متعدد الأدوار" .. ولا روح رياضية من كريستال بالاس!

كريستال بالاس، اسم لا يروق لأي مشجع عاشق لليفربول، ذلك الفريق الذي انتزع الدرع الخيرية منه، وانتصر عليه في الدور الأول (2-1)، ووجه إليه الضربة القاضية في كأس كاراباو، ليطيح به بثلاثية نظيفة.

من قلب الآنفيلد، شارك محمد صلاح أساسيًا، من أجل تحقيق "ثأر متأخر" أمام كريستال بالاس، وكان شاهدًا على ثنائية أحرزها ألكسندر إيزاك وأندري روبرتسون، في الدقيقتين 35 و40.

ولكن، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، صلاح يغادر ملعب المباراة، في تبديل اضطراري، ليشارك فريمبونج بديلًا له في الدقيقة 59.

وتمكن ليفربول من اكتساح كريستال بالاس بنتيجة (3-1)، على ملعب الآنفيلد، في مباراة الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن دانيل مونوز وقع على هدف كريستال بالاس في الدقيقة 71، إلا أن فلوريان فيرتس، أطلق رصاصة الرحمة في الدقيقة 90+6.

ورفع ليفربول رصيده إلى 58 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول البريمييرليج، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 43 نقطة، في المركز الثالث عشر.