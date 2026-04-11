Mohamed Salah Liverpool GFXGetty/GOAL
محمود خالد

احتفال يستحق البكاء: صلاح طبق "نظرية بيرلو" أمام فولهام .. انسَ مقولتك يا سلوت إذا أردت الثأر من باريس!

صلاح يقود ليفربول للفوز على فولهام..

وأخيرًا عادت البسمة لترتسم على وجوه جماهير ليفربول، وهي تشاهد فريقها ينتصر أخيرًا في الدوري الإنجليزي، بعد تعثر لثلاث جولات، وخسارة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دوري أبطال أوروبا.

بثنائية ريو نجوموها ومحمد صلاح، حقق ليفربول فوزًا على فولهام بنتيجة (2-0)، على ملعب آنفيلد، ضمن حساب الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، بموسم 2025-2026.

وأحيا ليفربول آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الخامس، برصيد 52 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 44 نقطة، في المركز الحادي عشر.

ماذا قدم صلاح في ليلة إحرازه الهدف السادس في البريمييرليج هذا الموسم؟ والذي عاد به لهز شباك فولهام منذ موسم 2022-2023؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • احتفال يستحق أن نذرف من أجله الدموع!

    كل عاشق مرّ بتجربة صلاح التي لا تنسى، سيتأثر بالطبع وهو يترقب نهاية رحلة المصري في قلعة الآنفيلد.

    منذ 25 مارس الماضي، حينما أعلن صلاح عن مغادرة ليفربول في نهاية الموسم، لم يتمكن "الملك المصري"، من إحراز أي هدف، قبل مواجهة فولهام، الذي شهد الهدف رقم 400 في مسيرته الكروية، وتحقيقه لرقم مذهل في البريمييرليج، بالوصول إلى 20 مساهمة تهديفية في 9 مواسم على التوالي.

    ولكن، يكفي رؤية "نظرة" صلاح واحتفاله الهادئ أمام جماهير ليفربول، بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى فولهام، والذي يحمل معنيين؛ هدوء بطل استعاد الثقة في ظل حملة التشكيك حول أدائه، وتراجع مستواه هذا الموسم، ولاعب ينظر مطمئنًا إلى الجماهير التي عاد ليسعدها، مع اقترابه من المغادرة.

    "أنفيلد لن يكون هو نفسه بدونك"، كلمات لافتة رفعها أحد مشجعي ليفربول، في ملعب الآنفيلد، وكأن الجماهير بدأت منذ الآن، الاستعداد لرحيل "الملك"، الذي صنفه ستيفن جيرارد كثاني أعظم لاعب في تاريخ الليفر، بعد الأسطورة كيني دالجليش.

    تتفق أو تختلف، هو أدائه، شخصيته، ولكن يكفي النظر إلى احتفاله، ليؤكد أنه يستحق أن يذرف عشاقه من أجل الدموع، وإن كانت دموع فرح.

    • إعلان

  • وكأن أرنولد عاد لينقذ صلاح

    بعيدًا عن الهدف الذي سجله، فإن مباراة فولهام، حملت مؤشرًا إيجابيًا للمدير الفني آرني سلوت، تمثل في "الاسنجام" بين جيريمي فريمبونج ومحمد صلاح، ما سهم في تكوين جبهة يمنى قوية، أعادت إلى الأذهان، ثنائية ترنت ألكسندر أرنولد وصلاح، قبل رحيل الأول إلى ريال مدريد.

    أداءً لم يكن به أي تداخل، بل تمريرة متبادلة، وتمركز جيد بين الثنائي، صلاح يدخل إلى العمق، وفريمبونج يتقدم في الطرف، تمريرات (1-2)، وقتالية رائعة من فريمبونج على الكرة، مع إرسال عرضيات متقنة.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    كيف هرب صلاح من الرقابة؟

    هناك لقطة أيضًا تستحق أن نقف عندها برؤية أداء محمد صلاح، خاصة مع تعرضه لرقابة محكمة من روبنسون وأليكس إيوبي، الذي كان أحد العناصر النشطة في وسط ميدان فولهام، بانتشاره واختلاف أدواره دفاعيًا وهجوميًا.

    شاهدنا محمد صلاح "لا يحتفظ بالكرة"، خاصة وأنه فقد الكرة كثيرًا عند الالتحامات الثنائية، فصار لا يترك الكرة بين أقدامه، بل يتنوع بين تمريرها إلى فريمبونج، أو نقل الكرة إلى أقصى اليسار عند نجوموها، المتألق وأحد نجوم المباراة بلا استثناء.

    وهناك لقطتان، أثبتتا أن صلاح استعمل عقله في لقطة الهدف..

    * في الدقيقة 13، تلقى صلاح تمريرة من ذهب، من فريمبونج بعد قتاليته للحاق بالكرة قبل تخطي حدود الملعب، إلا أنه تردد ولم يسددها سريعًا، فأبعدها الدفاع.

    * في الدقيقة 40، صلاح يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة من جاكبو، حيث سدد الكرة من "أول لمسة" في أقصى الزاوية اليسرى.

    هنا، تجدر الإشارة إلى "ذكاء" محمد صلاح في سد عيوبه، فإن لم يكن سريعًا مثل السابق، أو عانى من إحكام الرقابة، فقد طبق مقولة الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، عندما قال "كرة القدم تلعب بالعقل، الأقدام هي مجرد أدوات".

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    قبل موقعة باريس: نقطة مضيئة وكلمات سلوت تقلق

    ما قدمه محمد صلاح أمام فولهام، وثنائيته مع فريمونج، تعد رسالة لا تقبل التشكيك، إلى آرني سلوت، بأنه الخيار المثالي لجبهة ليفربول اليمنى قبل مواجهة الإياب أمام باريس سان جيرمان.

    سلوت قرر إجلاس صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب، التي خسر فيها ليفربول بثنائية حامل اللقب، باريس سان جيرمان، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    النقطة المضيئة هنا، ليست فقط في ثنائية صلاح وفريمبونج، بل في تألق الجناح الشاب نجوموها، ويقظة الدفاع، والتألق المعتاد لسوبوسلاي، وكذلك تواجد فلوريان فيرتس في مركز صانع الألعاب، وما شاهدناه من تنوع هجومي ممزوج بـ"الانسجام" بين لاعبي ليفربول، دون تداخل الأدوار.

    ولكن، إذا ما نظرنا للوجه الآخر للعملة، فإن فولهام، المعتمد على الدفاع والتحولات الهجومية، لن يكون مثل باريس سان جيرمان، الذي يعتمد على الضغط وإحكام السيطرة، ويستطيع الوصول للشباك من أنصاف الفرص.

    أضف إلى ذلك، ما قاله آرني سلوت قبل مواجهة فولهام، مجددًا، بأن جميع لاعبي ليفربول ليسوا قادرين على خوض مباراة أخرى قوية بعد ثلاثة أيام.

    هنا، يجب القول إن سلوت ربما يغير رأيه، خاصة عندما يشاهد ثنائية فريمبونج، التي قد تجعل صلاح قادرًا على الرد على "التلميح الساخر" من نونو مينديش، حينما نشر صورة قديمة، مع الملك المصري، وقال "أفتقد إليك يا أخي".