محمد صلاح "الملك الذي ترك عرشه": هرب من جحيم محتمل في ليفربول.. والألمان لن يجدوا "شماعة مصرية" لتبرير الفشل

لكن وسط حديثنا عن الأرقام التي ضحى بها الفرعون المصري محمد صلاح، بإعلانه الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ يجب أن لا ننسى مستوى اللاعب المتراجع، في الفترة الأخيرة.

نعم.. صلاح لم يعد في 2025-2026، مثل السنوات السابقة؛ ومن غير المعروف ما إذا كان هذا التراجع مؤقت، أم أنه أصبح أمرًا واقعيًا.

التراجع المؤقت قد يكون سببه عدم التأقلم مع صفقات ليفربول الجديدة، أو طريقة لعب المدير الفني أرني سلوت في الموسم الحالي؛ بينما الأمر الواقعي يتعلق بعامل السن، بالإضافة إلى فقدان بعض المهارات الأساسية كالسرعة وغيرها.

وأيًا كان السبب؛ نحن وجدنا سلوت يجلس صلاح على "الدكة" في بعض المباريات، ويخرجه من أرضية الملعب دون إكمال الـ90 دقيقة في أخرى.

هذا يثبت أن الفرعون المصري، لم يعد قادرًا على تلبية كافة تعليمات المدير الفني، وهو ما أشعل الخلافات بينهما أساسًا؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: الضغط المتقدم على دفاعات الخصم.

* ثانيًا: مساندة الظهير الأيمن دفاعيًا.

* ثالثًا: تغطية المساحات هجوميًا.

والمشكلة أن سلوت، رغم أنه يرغب في تنفيذ هذه الأفكار؛ إلا أنه ليس من المدربين "المتطلبين" كثيرًا، مثل بعض الأسماء الأخرى.

مثلًا.. المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو وهو الاسم المرشح بقوة، لقيادة ليفربول في الموسم الرياضي القادم 2026-2027، خلفًا للمدرب الهولندي الحالي؛ من أكثر الأسماء التدريبية "تطلبًا"، على مستوى العالم.

وأساسًا.. من أسباب علاقة ألونسو السيئة مع نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ هو تمسكه بأسلوب الضغط العالي والتدريبات المكثفة، الأمر الذي لم يتقبله الأسماء الكبيرة في الفريق.

في مقدمة هذه الأسماء بالطبع؛ هو البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي دخل في صدامات عنيفة مع ألونسو، كان بعضها أمام الكاميرات.

وبسبب ذلك؛ لم يستمر ألونسو في قيادة ريال مدريد أكثر من 6 أو 7 أشهر، قبل أن تتم "إقالته" إرضاءً للنجوم الكبار.

هُنا.. إذا تعاقد ليفربول مع ألونسو - وهو أمر محتمل جدًا -، كان من الممكن أن يفشل صلاح في تنفيذ تعليماته؛ وبالتالي الدخول في مشاكل معه أو تهميشه بشكلٍ كبير للغاية، بدرجة تقضي على إرثه في النادي - بعد أزمته مع سلوت الموسم الحالي أساسًا -.

وقد تكون إدارة ليفربول بدأت تخطط بالفعل، لمرحلة ما بعد سلوت؛ والإبقاء على اللاعبين القادرين على تنفيذ خطة المدير الفني القادم، فقط.