محمد صلاح وكريم بنزيما معًا: "قنبلة موقوتة" تهدد طرابزون سبور.. و"حلم الاتحاد الضائع" قد يتحقق في تركيا!

في صيف عام 2023، حسم عملاق جدة الاتحاد واحدة من أهم الصفقات في تاريخ الملاعب السعودية؛ وذلك بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قادمًا من نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد.

لكن.. الاتحاد لم يكتفِ بهذه الصفقة الضخمة؛ حيث كان يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح أيضًا، من نادي ليفربول الإنجليزي.

وظل العميد الاتحادي يحاول مع صلاح، في كل ميركاتو صيفي تقريبًا، على أمل جمعه مع بنزيما في فريقٍ واحد؛ لكن النجم المصري كان يفضل البقاء مع ليفربول وقتها، حتى وصلنا إلى الواقع الحالي و هو:

* بنزيما: انتقل من الاتحاد إلى عملاق الرياض الهلال، في يناير 2026.

* صلاح: انتقل من ليفربول إلى نادي طرابزون سبور التركي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

والآن.. يبدو أن مجلس إدارة طرابزون سبور، لا يرغب في التوقف عند صفقة صلاح؛ حيث أعلن الصحفي الرياضي ياغيز سابونكوجلو بدء مفاوضات النادي التركي مع الهلال، من أجل التعاقد مع بنزيما.

طرابزون أراد في البداية، التعاقد مع الأوروجوياني الدولي داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ لكن لم يتوصل إلى اتفاق لحسم الصفقة، ليتم طرح اسم بنزيما بعدها.

أي أن حلم الاتحاد الذي بدأ في 2023، بـ"الجمع" بين صلاح وبنزيما في فريقٍ واحد؛ قد نُشاهده يتحقق في موسم 2026-2027، بقميص طرابزون سبور.