نحو شراكة تاريخية بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو .. النصر يزاحم كبار السعودية لضم نجم ليفربول

اقتربت احتمالية مشاركة صلاح جنبًا إلى جنب مع رونالدو خطوة أخرى إلى الأمام، حيث رسخ نادي النصر مكانته بقوة في السباق على ضم مهاجم ليفربول، وفقًا لموقع TEAMTalk.

ومع ذلك، قد تتعقد أي صفقة بسبب الديناميكيات الداخلية، حيث أثيرت تساؤلات حول مدى انسجام اللاعب المصري مع النجم البرتغالي، وما إذا كان المهاجم المخضرم مستعدًا لمشاركة الأضواء.

على الرغم من نقاط الخلاف المحتملة هذه، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) مصمم على جلب صلاح إلى الدوري المحترف. يُنظر إليه على أنه صفقة بارزة تتجاوز كرة القدم، حيث يعمل كسفير ثقافي لهذه الرياضة في الشرق الأوسط.

ومع دعم النصر بقوة مالية كبيرة، تظل فرصة توحيد اثنين من أعظم المهاجمين في العصر الحديث احتمالاً مغرياً لإدارة النادي.