وفي حين تتنافس عدة أندية ثرية على التعاقد مع النجم المصري، دخل نادي النصر بقوة في السباق، مما يثير التوقعات المثيرة بانضمام صلاح إلى كريستيانو رونالدو لتشكيل خط هجوم لا يُقهر في الرياض.
نحو شراكة تاريخية بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو .. النصر يزاحم كبار السعودية لضم نجم ليفربول
نادي النصر يدخل في صورة شراكة ضخمة
اقتربت احتمالية مشاركة صلاح جنبًا إلى جنب مع رونالدو خطوة أخرى إلى الأمام، حيث رسخ نادي النصر مكانته بقوة في السباق على ضم مهاجم ليفربول، وفقًا لموقع TEAMTalk.
ومع ذلك، قد تتعقد أي صفقة بسبب الديناميكيات الداخلية، حيث أثيرت تساؤلات حول مدى انسجام اللاعب المصري مع النجم البرتغالي، وما إذا كان المهاجم المخضرم مستعدًا لمشاركة الأضواء.
على الرغم من نقاط الخلاف المحتملة هذه، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) مصمم على جلب صلاح إلى الدوري المحترف. يُنظر إليه على أنه صفقة بارزة تتجاوز كرة القدم، حيث يعمل كسفير ثقافي لهذه الرياضة في الشرق الأوسط.
ومع دعم النصر بقوة مالية كبيرة، تظل فرصة توحيد اثنين من أعظم المهاجمين في العصر الحديث احتمالاً مغرياً لإدارة النادي.
- Getty
قائمة المتقدمين السعوديين لضم صلاح تتزايد
ويشير التقرير أيضًا إلى أن نادي النصر ليس الوحيد الذي يسعى إلى ضمه، حيث تراقب أربعة أندية سعودية أخرى الوضع عن كثب في الوقت الحالي.
ويظل نادي الاتحاد، الذي لطالما أعجب باللاعب، يمثل تهديدًا كبيرًا، بعد أن رفض «الريدز» عرضًا قياسيًا على مستوى العالم قدمه النادي في السابق. كما يدخل كل من النادي الأهلي والهلال في السباق، في حين برز نادي القادسية الطموح، الذي يديره المدرب السابق لليفربول بريندان رودجرز، كمنافس مفاجئ.
ليفربول يستعد لحياة بدون «الملك»
في أنفيلد، بدأت حقيقة حقبة ما بعد صلاح تتبلور. وقد تحدث المدرب آرني سلوت بصراحة عن التحديات التي ينطوي عليها استبدال لاعب سجل أكثر من 250 هدفاً للنادي. وكشف الهولندي أن فريق التعاقدات يجب أن يحدد المواصفات المطلوبة لخليفة صلاح، مشيراً بشكل خاص إلى أن الملامح التكتيكية لخليفة صلاح لا تزال نقطة نقاش رئيسية.
قال سلوت: "نعلم أن روبو ومو سيغادران، وهذا يعني تغيير لاعبين اثنين، لكننا نعلم أيضًا أن كوستاس تسيميكاس سيعود. لذا فإن الهدف الأول هو أن نرى كيف سنتصرف فيما يتعلق بمركز مو، وما إذا كنا نريد استبداله بلاعب مشابه أم أننا سنقوم بذلك بطريقة مختلفة".
- Getty Images Sport
الظهور الأخير على مسرح أنفيلد
يمثل رحيل صلاح نهاية حقبة عظيمة في ميرسيسايد. على مدار تسعة مواسم، سجل 256 هدفاً وحصد ثمانية ألقاب كبرى، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
ورغم أن لقب البريميرليج 2025 سيكون آخر لقب يضمه إلى رصيده مع النادي، فإن تأكيد رحيله المبكر يتيح لجماهير أنفيلد توديع «الملك المصري» بالطريقة التي تستحقها مسيرته الأسطورية قبل أن يشرع في فصله التالي. مع دخول الموسم مرحلته الأخيرة، سيسعى صلاح إلى ضمان عودة الريدز إلى دوري أبطال أوروبا كهدية وداع قبل أن يشرع في اتحاد تاريخي محتمل مع رونالدو في الرياض.