محمد صلاح مع كريستيانو رونالدو ونجله في فريق واحد: خطة "جيوسياسية تسويقية" تهدد انسجام النصر.. وقانون "الفئة A" يقتل الفكرة

بعيدًا عن الأمور التسويقية.. لابد أن نتحدث عن التأثير الرياضي؛ إذا اجتمع الثلاثي "الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ونجله جونيور والفرعون المصري محمد صلاح"، في صفوف عملاق الرياض النصر.

ولا نستطيع أن نحكم على مدى نجاح هذه الثلاثية "رياضيًا"؛ وهل سيندمج رونالدو ونجله وصلاح معًا، أم لا.

لكننا في المقابل، سنكون أمام بعض الحقائق المهمة للغاية؛ التي يُمكن الوقوف أمامها، وذلك على النحو التالي:

* أولًا: صلاح يمتلك أرقامًا خرافية في صناعة الأهداف ورونالدو في التسجيل؛ الأمر الذي سيُساعد النصر بالتأكيد - على الورق -.

* ثانيًا: انضمام صلاح إذا حدث؛ سيعني رحيل الفرنسي كينجسلي كومان، أو السنغالي ساديو ماني.

كومان يستطيع اللعب على الجناحين؛ لذلك قد يتم الاستغناء عن ماني مع تحويل النجم الفرنسي إلى الطرف الأيسر، ولعب صلاح في الجانب الأيمن.

وأساسًا.. هُناك تأكيدات على أن علاقة ماني وصلاح لم تكن في أفضل أشكالها، عندما كان يلعبان معًا في صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول؛ ومن هُنا قد يكون رحيل الجناح السنغالي الأقرب بالفعل، إذا تم التعاقد مع الفرعون المصري.

ويقدّم ماني وكومان مستويات مبهرة مع النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وشكلا رباعيًا هجوميًا رائعًا مع رونالدو والبرتغالي جواو فيليكس، محليًا وقاريًا.

ولذا فإن السؤال الذي يستحق أن يطرح نفسه؛ هو: "هل من الضروري تغيير هذه الرباعية المُنسجمة للتعاقد مع صلاح.. أم من الأفضل تدعيم مراكز أخرى؟!".

انضمام صلاح وعدم انسجامه في الفريق، عكس ما يحدث الآن مع الرباعي سالف الذكر؛ سيقضي على نقطة قوة النصر الأساسية، وهي الهجوم المرعب.

وبالنسبة لجونيور؛ فهو لو لعب مع فريق النصر الأول لكرة القدم الموسم القادم 2026-2027، سيكون ذلك من خلال الآتي:

* أولًا: منحه مقعدًا من الثنائي الأجنبي "تحت السن"، في قائمة الفريق الأول الرسمية.

* ثانيًا: مشاركته مع الفريق الأول، كـ"لاعب فئات سنية".

وسواء كانت مشاركة جونيور، بالطريقة الأولى أو الثانية؛ فإنه لن يخوض الكثير من المباريات، وسيكون ظهوره في المباريات المحسومة أو لإراحة أحد النجوم الكبار.