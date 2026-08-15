صنع الفارق ولم يسجل: أرض طرابزون ليست مفروشة بالورود يا صلاح .. ولولا ضحيتك لكانت البداية كارثية!

على ملعب الرئيس، حضر الملك. محمد صلاح يبصم على مشاركته الأولى، في ملعب رجب طيب أردوغان، ليقود طرابزون سبور للتعادل مع قاسم باشا، بنتيجة (1-1)، في لقاء الجولة الأولى من مسابقة دوري السوبر التركي، بموسم 2026-2027.

صلاح شارك بديلًا، بعد تسجيل هدفي المباراة؛ حيث تقدم نوه سافيولو لطرابزون في الدقيقة 43، بينما تعادل أدريان بينيديتشاك من ركلة جزاء، في الدقيقة 55، قبل ثلاث دقائق من دخول "الملك المصري".

بدخوله وسط هتافات جماهير طرابزون وصيحات استهجان عشاق قاسم باشا، لم يسجل صلاح، ولكنه كان عنصرًا فارقًا، وشهد على تحول كفة المباراة إلى طرابزون، إلا أنه أيضًا حرم نفسه من فرصتين كادتا تدخلاه التاريخ مبكرًا.









دروس مستفادة من لقاء قاسم باشا إلى صلاح، سلاح طرابزون ذي حدين، ولولا ضحيته لخرج بهزيمة قوية، كيف ذلك؟ لنرى معًا..