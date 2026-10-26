معاناة المصريين تتكرر في تركيا .. محمد صلاح لجمهور طرابزون سبور أمام ريزا سبور: من يريد المتعة فليذهب إلى السيرك!

بينما كان أقرب للهزيمة أو التعادل، انتفض طرابزون سبور بقيادة الجناح المصري محمد صلاح – خارج أرضه – وعاد بثلاث نقاط صعبة أمام ريزا سبور، ضمن الجولة التاسعة من الدوري التركي 2026-27.









طرابزون سبور حقق الفوز اليوم الإثنين، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بعدما خرج من الشوط الأول متأخرًا بثنائية نظيفة، وسط أداء هجومي متواضع للغاية.

ثلاثية أصحاب الأرض سجلها جينارو بوريللي "هدفين" وكاظم لاسي في الدقائق 12، 32 و68.

أما رباعية طرابزون سبور فأحرزها مليح كاباساكال، أرال شيمشير وفرانكولينو ديجو "هدفين"، في الدقائق 49، 51، 57 و83 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد طرابزون سبور للنقطة 19 في وصافة جدول الترتيب، متأخرًا بنقطة وحيدة عن الصدارة، فيما يحل ريزا سبور في المركز الـ13 بعشر نقاط فقط.

وبعيدًا عن الوضع الجماعي للفريقين، دعونا في السطور التالية نخصص حديثنا عما قدمه محمد صلاح في مواجهة طرابزون سبور وريزا سبور..



